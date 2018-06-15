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Музей науки CosmoCaixa в Барселоні

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У музеї CosmoCaixa в Барселоні не потрібно дивитися на експонати здалеку, адже все можна помацати своїми руками. Різні наукові дисципліни представлені в дидактичному і інтерактивному режимах.

У цьому музеї буде цікаво і дорослим, і дітям. Ви зможете дізнатися багато нового про природничі науки і вживу провести деякі експерименти.

Головна гордість CosmoCaixa - велетенський акваріум, всередині якого відтворена справжня амазонская сельва з усією притаманною їй живністю від алігаторів до піраній і де час від часу йде тропічна злива.

Місце
ІспаніяБарселона
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