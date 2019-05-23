Марго Роббі відпочила у Каннах в відвертому купальнику

Австралійська актриса Марго Роббі в Каннах засвітилася на фотографіях у відвертому купальнику і показала непогані навички плавання.

Про це повідомляє The Sun.

Зараз Марго насолоджується своїм відпочинком в Каннах, де вона коротає час після приїзду на презентацію фільму "Одного разу в Голлівуді", в якому актриса знялася разом із зірками світового кінематографу Леонардо Ді Капріо і Бредом Піттом.

Роббі, яка раніше навчилася кататися на ковзанах, показала гарні навички в плаванні.

Одягнувши чарівний купальник, 28-річна Марго, показавши свою струнку і фігуру, піднялася по сходах і зробила майстерний нирок, після чого встала на руки.

Раніше з'явилася цікава пародія на відвертий купальник, яка вмить підкорила мережу.

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