Марго Роббі відпочила у Каннах в відвертому купальнику

Австралійська актриса Марго Роббі в Каннах засвітилася на фотографіях у відвертому купальнику і показала непогані навички плавання.
Про це повідомляє The Sun.
Зараз Марго насолоджується своїм відпочинком в Каннах, де вона коротає час після приїзду на презентацію фільму "Одного разу в Голлівуді", в якому актриса знялася разом із зірками світового кінематографу Леонардо Ді Капріо і Бредом Піттом.
Роббі, яка раніше навчилася кататися на ковзанах, показала гарні навички в плаванні.
Одягнувши чарівний купальник, 28-річна Марго, показавши свою струнку і фігуру, піднялася по сходах і зробила майстерний нирок, після чого встала на руки.
Раніше з'явилася цікава пародія на відвертий купальник, яка вмить підкорила мережу.
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