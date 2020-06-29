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29 червня • оновлено в 14:14
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Курорти в Бердянську та Кирилівці захопили медузи: фото і відео від туристів

2.4т
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На курортах Азовського моря в Бердянську та Кирилівці на вихідних трапився шторм. До того ж пляжі опинився під "атакою" медуз.

Як повідомляє "Апостроф", 29 червня на пляжі Ліски (Бердянськ) вирував шторм. Однак відпочиваючі все одно збиралися на березі, не дивлячись на високі хвилі і сильний вітер.

Також на пляжах Кирилівки і Бердянська після бурхливого шторму ближче до берега винесло величезна кількість медуз.

Медузи на пляжі

Медузи на пляжі

Соц мережі

Фото і відео з морськими мешканцями українці викладали в соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, що вода буквально кишить медузами.

Нагадаємо, що раніше узбережжі Азовського моря, зокрема пляжі Бердянська, заповнили великі медузи.

Медузи на пляжі

Медузи на пляжі

Соц мережі

Медузи на пляжі

Медузи на пляжі

Соц мережі

Медузи на пляжі

Медузи на пляжі

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, берег Азовського моря в Бердянську наповнили небезпечні медузи. Контакт людини з медузами підвиду корнерот викликає сильні опіки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Бердянськ
Тег
пляжи
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