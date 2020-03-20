Как получить компенсацию за авиабилет, если рейс отменили

Из-за коронавируса страны закрывают границы и авиасообщение, авиакомпании отменяют рейсы. Но, несмотря на форс-мажор, вернуть стоимость билетов вполне реально.

Пандемия коронавируса разрушила планы миллионов путешественников по всему миру. В целях безопасности многие страны, включая Украину, ввели строгие карантинные меры.

В частности, с 17 марта до 3 апреля Украина закрыла небо для полетов. Подобное решение приняли почти все европейские страны.

Но что делать путешественнику, который задолго до эпидемии запланировал поездку в страну своей мечты, а его рейс отменили?

Вернуть стоимость билета

pixabay.com

Самый простой путь выйти из этой ситуации с наименьшими потерями – обратиться в авиакомпанию с требованием вернуть стоимость авиабилета.

Для этого нужно позвонить в колл-центр или связаться с авиакомпанией по электронной почте, а также предоставить требуемый пакет документов.

Обычно это данные бронирования и копии документов, удостоверяющих личность.

На рассмотрение обращения может уйти какое-то время, но в текущей ситуации стоимость авиабилета, как правило, возмещается полностью.

Перебронировать рейс

pixabay.com

Большинство авиакомпаний предлагает альтернативу возврату стоимости – бесплатное перебронирование билета на другие даты.

Это дает возможность все равно поехать в путешествие, хоть и с задержкой.

Сложность в том, что пока ни власти, ни специалисты не дают точных прогнозов, когда точно эпидемия пойдет на спад, и карантинные меры, включая закрытое небо, отменят в полной мере.

Пока официальный карантин в Украине введен до 3 апреля.

Но в некоторых других странах мира ограничения продлили на более долгий срок.

В частности, Евросоюз закрыл границы Шенгенской зоны для иностранных граждан без права жительства в странах ЕС до середины апреля.

Заплатят ли авиакомпании компенсацию за ущерб?

Согласно Монреальской конвенции, международные авиакомпании, которые отменили вылет, не предупредив об этом пассажира минимум за две недели, обязаны выплатить также серьезную компенсацию.

Речь идет о сумме в размере от 125 до 600 евро.

Но юристы подчеркивают, что в случае с коронавирусом путешественникам на такую компенсацию рассчитывать не приходится.

Ведь отменили рейсы не по вине авиакомпаний, а из-за решения местных властей закрыть небо.

Полный список советов для украинских путешественников публикует aviasales.ua.

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