Дешевше від Буковеля: гірськолижний відпочинок за кордоном під час локдауну

Оскільки Буковель переповнений відпочивальниками, українці почали активно цікавитися гірськолижним відпочинком за кордоном. Розповідаємо, які курорти дешевші й безпечніші в умовах пандемії.

Більшість країн ЄС зараз закрита для туристів, тому багато традиційних місць гірськолижного відпочинку на кшталт Андорри, Французьких і Швейцарських Альп недоступні. Але є й інші, не менш приголомшливі місця у світі, де можна покататися на лижах. Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха розповів ексклюзивно для OBOZREVATEL про ціни та умови в'їзду на найвідоміші гірськолижні курорти Туреччини, Болгарії та Чорногорії для українців.

За словами Ігоря Голубахи, найпопулярніші гірськолижні тури, доступні для українців, –це бюджетні курорти Туреччини: Улудаг, Сарикамиш і Карталкая. Дорожчими є курорти Паландокен і Ерджієс. Останні славляться високим рівнем сервісу і безліччю видів розваг.

Більшість туроператорів пропонує путівки на курорти Туреччини, дешевші від Буковелю. Найнижча ціна на тризіркові готелі починається від 162 € (5500 грн) з людини за 7 днів, а ось за проживання в пансіоні біля підіймача вже доведеться віддати 281 € (9500 грн) за одного. Загалом найдешевші тури з Києва на двох стартують від 500 доларів залежно від престижності курорту, типу готелю й харчування.

"Ціни трохи виросли порівняно з минулим роком, але все це було миттєво на новорічні свята. На сьогодні якихось підстав для зростання цін, щоб людям було це дорого купувати, немає. Готельєри відчувають зниження попиту, яке викликане ситуацією у світі", – зазначив голова Всеукраїнської асоціації туроператорів.

Гора Ерджієс – давно згаслий вулкан, який з 2004 року працює гірськолижним курортом у центральній Туреччині. На території курорту є 14 підіймачів (деякі з них із підігріванням сидінь) і 34 гірськолижні траси загальною довжиною 102 км. Всі траси з'єднані, тому діє єдиний скіпас ($15 на день). Оренда обладнання для катання виходить $20-$25 на добу за комплект. У близькості від курорту також розташована Каппадокія, яка славиться підземним містом і неймовірними видами з повітряними кулями.

Молодший турецький курорт Паландокен активно розвивається в останні роки. Саме тут тренується лижна збірна Туреччини, тому є сертифіковані слаломні траси. Протяжність найдовшої траси становить 12 тис. метрів, до того ж є спуски для новачків і дітей. Вартість скіпасу починається від 177$ за 7 днів, а прокат лиж для однієї людини обходиться в день приблизно у 20 доларів.

Також важливо відзначити, що з 16 січня влада Туреччини скасувала заборону на роботу підіймачів у вихідні.

"Деякі люди, які туди поїхали, були не дуже задоволені. Тому що турецька влада на одному з курортів на вихідні дні закривала підіймачі, і людям це було не зовсім зручно", – пояснив експерт.

Найпопулярніші гірськолижні курорти серед українців:

Туреччина (курорти Паландокен, Улудаг, Картаклая, Ерджієс, Кайсері) – від 20 000 грн;

Чорногорія (курорти Жабляк і Колашин) – від 27 000 грн;

Болгарія (курорти Банско і Боровець) – від 12 000 грн.

Цього року найбільш бюджетним варіантом відпочинку стала Болгарія. Попри низькі ціни за проживання в готелях, Болгарія пропонує якісно підготовлені траси й сучасне обладнання. Наприклад, болгарський курорт Банско з шістьма гірськолижними трасами стрімко розвивається і залучає дедалі більше європейців.

Як у Туреччину, так і в Чорногорію й Болгарію в'їзд для українців дозволено за однієї умови.

"У більшості туристичних напрямків, куди люди відлітають, основна вимога – мати з собою довідку на COVID-19, що одержана не пізніше, ніж за 72 години до вильоту", – підсумував Ігор Голубаха.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про найпопулярніші морські курорти під час локдауну. Найдоступнішими у 2021 році залишаються Туреччина та Єгипет. В Анталії можна відпочити за ціною від 17 000 грн за двох на 7 ночей, а в гарячий тур до Єгипту можна придбати за 18 500 грн.