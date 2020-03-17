Гайд по Франкфурту: как увидеть все в одном из лучших городов Германии

Франкфурт – один из самых впечатляющих городов мира, где вращается деловая и культурная жизнь.

В отличие от старомодной и сдержанной Германии это город небоскребов и смелой архитектуры с ритмом настоящего мегаполиса.

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Старое и новое

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Официальное название города – Франкфурт-на-Майне, хотя сами немцы предпочитают называть город просто Франкфуртом.

По сути – это деловая столица страны. Ни один город Германии не может похвастать таким количеством сверкающих небоскребов, где расположились представительства крупнейших мировых компаний, банков и финансовых организаций.

Во время Второй мировой войны город сильно пострадал, многие старинные здания были разрушены, но любителям традиционной немецкой культуры здесь также есть, на что посмотреть.

Сказочные домики украшают главную площадь города Ремер, здесь же расположился знаменитый Фонтан правосудия.

Особое удовольствие – прогуляться по респектабельному району Альт-Заксенхаузен с извилистыми улочками, саксонскими виллами и уютными традиционными ресторанчиками.

А совсем недалеко от небоскребов возвышается шпиль знаменитого Франкфуртского собора, где традиционно проходили церемонии коронации императоров Священной Римской империи.

Особое украшение Франкфурта – набережная. Пространство вдоль реки выглядит как настоящий парк, и гулять здесь – одно удовольствие. Тем более что отсюда открывается отличный вид на обе части города – историческую и деловую.

Музеи на любой вкус

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Именно на набережной расположились лучшие музеи города.

Здесь, в частности, находится Музей современного искусства, где можно полюбоваться работами Энди Уорхола, галерея Schirn с работами Кандинского, Матисса и даже Йоко Оно.

Кроме того, обязательно стоит посетить Музей немецкой архитектуры и Музей иконы, Музей немецкой кинематографии и Исторический музей.

Город греха

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Учитывая, что Франкфурт – один из самых зажиточных городов Германии, он привлекает не только бизнесменов и туристов, но и различные пороки. Преступность здесь в целом выше, чем во всей стране.

В некоторых районах люди принимают инъекционные наркотики, вообще не обращая внимания на прохожих и полицию. Есть даже кварталы, напоминающие улицу красных фонарей в Амстердаме из обилия секс-работниц.

Впрочем, предприимчивые немцы не растерялись и превратили минусы своего города в туристический бонус. По злачным районам города даже проводят экскурсии, в том числе в ночное время.

И все же, подыскивая отель, лучше держаться подальше от района Банхофсфиртель и отдать предпочтения более респектабельным местам.

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