Енергія каменю і природи: ТОП-7 місць сили України і як до них дістатись

Місцями сили називають ті куточки планети, де зосереджені енергетичні поля, що мають влив на людину.

З давніх часів і до сьогодні люди вірять, що ця енергія здатна не тільки зарядити позитивом, надати духовної і фізичної сили, але й зцілити від різних хвороб і недугів. Де знаходяться головні місця сили України, розповідає OBOZREVATEL.

1. Гора Тотоха

Де: с.Медвін, Богуславський район, Київська область

Координати: 49.366621, 30.794441

Гора Тотоха вважається енергетичним центром України, куди з'їжджаються паломники з усієї країни за зціленням і виконанням бажань.

Гора Тотоха Instagram Наталії Володько

За даними українських вчених, тут утворився трикутник, потрапляючи в який людина позбавляться від негативної енергії, а також насичується неймовірною силою. А згідно з дослідженнями NASA, дане місце за своїми особливостями не поступається Алтаю чи Тибету.

Гора Тотоха Instagram Аліни Григор'євої

2. Писаний Камінь

Де: с. Буковець, Верховинський район, Івано-Франківська область

Координати: 48.178831, 24.987935

Гора Писаний Камінь вважається одним з найзагадковіших місць Прикарпаття. На її вершині розташувалася кам'яна брила з 9 рукотоврними чашами, ієрогліфами та малюнками. Хто вирізав їх на каменях, невідомо, але, швидше за все, це місце колись використовувалося для проведення ритуалів та обрядів. Стверджують, що всі, хто побував тут, зарядяться позитивною енергією і їх буде супроводжувати вдача.

Писаний Камінь pinterest.com

Висота гори – 1221 метрів. Підйом на неї нескладний і починається з 800 метрів, однак, щоб піднятися, навіть на решту 400 метрів доведеться витратити від 3 до 5 годин. Проте види, що відкриваються під час підйому, того варті!

3. Бакотський Свято-Михайлівський монастир

Де: с. Бакота, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область

Координати: 48.586406, 26.998534

Скельний монастир в селі Бакота справляє дуже сильне враження. Незважаючи на те, що основна його частина була зруйнована ще на початку 16 століття, монастир частково був відновлений і на сьогоднішній день є частиною національного природного парку "Подільські Товтри".

Бакотський Свято-Михайлівський монастир shutterstock.com

Монастир залишається одним з найбільш відвідуваних місць сил серед паломників і туристів. Сюди варто приїхати вже заради того, щоб насолодитися мальовничими краєвидами Поділля.

Бакота shutterstock.com

4. Кам'яна Могила

Де: смт. Мирне, Мелітопольський район, Запорізька область

Координати: 46.950457, 35.470171

Кам'яна могила – один з національних заповідників України, унікальна пам'ятка геології і археології, що представляє собою нагромадження каміння площею близько 30000м².

Кам'яна Могила, Запорізька область Instagram Liosha_x256n

У гротах і печерах цього пісчаникового пагорба містяться кілька тисяч петрогліфів – наскельних малюнків, що датуються від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя. Вважається, що центр пагорба випромінює неймовірну енергію, яка допомагає людині відчути прилив натхнення і сил.

Кам'яна Могила, Запорізька область Instagram Liosha_x256n

5. Скелі Довбуша

Де: с. Бубнище, Болехівський міськрада, Івано-Франківська область

Координати: 49.043502, 23.681656

"Скелі Довбуша" – ботаніко- геоморфологічний резерват, що складається з кам'яних масивів і окремо розташованих скель. Сюди приїжджають, щоб отримати відповіді на важливі питання, а також за умиротворенням і натхненням.

Скелі Довбуша Instagram Goverro

6. Скельний монастир, Монастирок

Де: с.Монастирок, Борщівський район, Тернопільська область

Координати: 48.731378, 25.854530

Цей невеликий монастир знаходиться у мальовничому селі Монастирок, віддаленому від цивілізації. Раніше тут селилися ченці і священики, щоб набратися сил і згодом лікувати людей. Сьогодні віруючі їдуть сюди помолитися і очистити душу.

Крім того, повір'я говорить, що це місце допомагає знайти свою другу половинку та набути сімейного щастя.

Скельний монастир, Монастирок ukraineinsideout.com

7. Чортів Камінь

Де: с.Подкамень, Бродівський район, Львівська область

Координати: 49.947010, 25.331219

Значний за своїми розмірами камінь (17 метрів в висоту і 10 метрів в ширину) знаходиться на вершині високої гори. Як саме він туди потрапив і в чому його призначення, до цих пір невідомо. Оскільки камінь зроблений з кварцових пісковиків, люди вірять, що він випромінює сильну енергію.

Чортів камінь Instagram HeLgA

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