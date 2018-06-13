Дизайнерська парилка в Гельсінкі

Ультрасучасний банний комплекс Löyly розташований на півострові Хернесаарі (Гельсінкі, Фінляндія) - це хитромудра конструкція з 4 тисяч дерев'яних рейок: коли дерево потемніє, буде нагадувати скелю, як і задумано авторами.

Всередині - власне сауна і ресторан з рибою і олениною в модному трактуванні, на даху - тераса з фантастичним видом.

Пар як треба, але окремі фіни бурчат: традиційно в сауну чоловіки і жінки ходять голяка - разом або нарізно. Тут же простір загальний - і, щоб не бентежити сором'язливих туристів, обов'язковий купальний костюм.

З приводу того, що Löyly - одне з головних столичних відкриттів 2016 року, розбіжностей немає.