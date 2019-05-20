Дівчина розбила стародавню статую заради лайків і розлютила мережу

Модель Юлія Слонска, використовуючи молоток, розбила безцінну 200-річну статую в Варшаві.

Дівчина чекала, що цей вчинок збільшить кількість її фоловерів у соцмережі.

Відеозапис показує момент, коли польська модель бере молоток і розбиває їм скульптуру ангела в Варшавському парку.

У шестісекундному ролику дівчина спочатку дивиться в камеру, а потім різкими ударами спотворює витвір мистецтва.

Дії моделі знімала її подруга.

Користувачі Твіттера не знайшли на відео нічого смішного. Крім того, багато хто зауважив, що Слонска зробила дурний і безглуздий вчинок, за який вона повинна понести покарання.

"Я сподіваюся, що поліція відвідає її вже завтра о 6:00 ранку", "Їй місце в тюрмі", "Здійснити злочин знявши його на відео і викласти на загальний огляд! Як можна бути такою тупою?", - гнівно відреагували на вчинок дівчини глядачі.

Після скандалу з моделлю перестав співпрацювати польський онлайн-банк mBank, в рекламі якого вона брала участь.

Юлія Слонска

Тим часом Слонска висловила жаль з приводу свого вандалізму.

Юлія Слонска

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