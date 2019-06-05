ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Місця

6 причин побувати в Тунісі з дітьми

163Читати матеріал російською

Протягом століть Туніс заворожує кожного, хто приїжджає в цю країну як гість. У Тунісу багата історія і самобутня культура, тут вас огортає африканський колорит і вабить ласкаве узбережжя Середземного моря.

Чи можна обирати Туніс для сімейного відпочинку? Є 6 причин, через які варто приїхати в цю країну з дітьми.

1. Захоплююче минуле Тунісу

Найбільший амфітеатр за межами Італії, один з найбільш непошкоджених, які можна побачити в світі - знаходиться в Тунісі, в місті Ель-Джем. Відвідавши його хоч раз, ви вже не забудете це видовище ніколи. Для дітей же - екскурсія в Ель-Джем - прекрасний стимул зацікавитися історією.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Яку б точку Тунісу ви не вибрали, скрізь почуєте відгомони великого минулого: Бордж-ель-Кебір, невелий форт 16-го століття, що розташований на косі; фортеця Рибат на узбережжі в Монастирі; мавзолей Хабіба Бургіби, першого президента країни після здобуття незалежності - це ті місця, які залишать незабутнє враження.

2. Неймовірно смачна їжа

Туніс славиться кус-кусом, пирогами "Брик" з крабовими начинками, і самобутньою самсою.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Але дітям найбільше сподобаються місцеві солодощі - всілякі тістечка з фініками, мигдалем, курагою, фісташками, а також "Малбі" - незвичайний десерт з рису і горіхів, "Махруд" - тістечка з цукатами і "Буза" із сорго і горіхів.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Само собою, це тільки вершина айсберга, і Туніс дивує туристів такою кількістю різної смакоти, що навряд все вдасться спробувати за одну поїздку.

Особливу увагу варто приділити місцевому свіжоспеченому хлібу, подейкують, смачнішого немає у всьому світі.

3. Теплий прийом

Місцеві жителі завжди з радістю вітають гостей. Не дивуйтеся, якщо, відпочиваючи в кафе, вас запросять приєднатися до веселої компанії і запропонують навчити туніському танцю. Місцева привітність вражає, і ви не встигнете отямитися, як опинитеся серед нових друзів.

4. Нові захоплення

Туніс - мрія фотографа, тут усюди багато прикрашені дверні прорізи, декоративні залізні вироби, посипані усіма відтінками синього. Плитки вирівнюють краї будівель і підлог, геометричні візерунки синього і білого кольорів, бризки жовтого, глибока охра і червоний, випадковий блок кольору серед нескінченно різноманітних деталей. Саме поїздка в Туніс - привід захопитися фотографією.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми
6 причин побувати в Тунісі з дітьми

"Блакитне і біле місто", як мій гід назвав його під час мого першого візиту до Тунісу багато років назад. Це ідеальна назва, і все ж до цього часу не вкладається в голові, наскільки красивий Сіді-Бу-Саїд. Є всі відтінки синього, зміщені на білий, море додає свою колірну палітру на відстані", - розповів турист Ніколя виданню globalmousetravels .

5. Місцеві базари

Намисто на сукнях мерехтять усіма барвами веселки, туніські базари - просто рай для маленької модниці. Тут також багато незвичайних дитячих іграшок місцевого виробництва, прикрас і посуду.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Багато туристів після відвідування місцевих базарів змушені купувати ще одну валізу, щоб відвезти додому все куплене у місцевих торговців.

6. Море і пляжі

Понад 700 миль узбережжя означає досить пляжів, щоб всі були щасливі.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Кращими пляжами Тунісу вважаються пляжі Махдії і Хаммамета, а також ряд пляжів острова Джерба. У Суссі море в межах міста не вважається досить чистим, тому слід звернути увагу на готелі в районі Порт-ель-Кантауі.

6 причин побувати в Тунісі з дітьми
6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки