6 причин побувати в Тунісі з дітьми

Протягом століть Туніс заворожує кожного, хто приїжджає в цю країну як гість. У Тунісу багата історія і самобутня культура, тут вас огортає африканський колорит і вабить ласкаве узбережжя Середземного моря.

Чи можна обирати Туніс для сімейного відпочинку? Є 6 причин, через які варто приїхати в цю країну з дітьми.

1. Захоплююче минуле Тунісу

Найбільший амфітеатр за межами Італії, один з найбільш непошкоджених, які можна побачити в світі - знаходиться в Тунісі, в місті Ель-Джем. Відвідавши його хоч раз, ви вже не забудете це видовище ніколи. Для дітей же - екскурсія в Ель-Джем - прекрасний стимул зацікавитися історією.

Яку б точку Тунісу ви не вибрали, скрізь почуєте відгомони великого минулого: Бордж-ель-Кебір, невелий форт 16-го століття, що розташований на косі; фортеця Рибат на узбережжі в Монастирі; мавзолей Хабіба Бургіби, першого президента країни після здобуття незалежності - це ті місця, які залишать незабутнє враження.

2. Неймовірно смачна їжа

Туніс славиться кус-кусом, пирогами "Брик" з крабовими начинками, і самобутньою самсою.

Але дітям найбільше сподобаються місцеві солодощі - всілякі тістечка з фініками, мигдалем, курагою, фісташками, а також "Малбі" - незвичайний десерт з рису і горіхів, "Махруд" - тістечка з цукатами і "Буза" із сорго і горіхів.

Само собою, це тільки вершина айсберга, і Туніс дивує туристів такою кількістю різної смакоти, що навряд все вдасться спробувати за одну поїздку.

Особливу увагу варто приділити місцевому свіжоспеченому хлібу, подейкують, смачнішого немає у всьому світі.

3. Теплий прийом

Місцеві жителі завжди з радістю вітають гостей. Не дивуйтеся, якщо, відпочиваючи в кафе, вас запросять приєднатися до веселої компанії і запропонують навчити туніському танцю. Місцева привітність вражає, і ви не встигнете отямитися, як опинитеся серед нових друзів.

4. Нові захоплення

Туніс - мрія фотографа, тут усюди багато прикрашені дверні прорізи, декоративні залізні вироби, посипані усіма відтінками синього. Плитки вирівнюють краї будівель і підлог, геометричні візерунки синього і білого кольорів, бризки жовтого, глибока охра і червоний, випадковий блок кольору серед нескінченно різноманітних деталей. Саме поїздка в Туніс - привід захопитися фотографією.

"Блакитне і біле місто", як мій гід назвав його під час мого першого візиту до Тунісу багато років назад. Це ідеальна назва, і все ж до цього часу не вкладається в голові, наскільки красивий Сіді-Бу-Саїд. Є всі відтінки синього, зміщені на білий, море додає свою колірну палітру на відстані", - розповів турист Ніколя виданню globalmousetravels .

5. Місцеві базари

Намисто на сукнях мерехтять усіма барвами веселки, туніські базари - просто рай для маленької модниці. Тут також багато незвичайних дитячих іграшок місцевого виробництва, прикрас і посуду.

Багато туристів після відвідування місцевих базарів змушені купувати ще одну валізу, щоб відвезти додому все куплене у місцевих торговців.

6. Море і пляжі

Понад 700 миль узбережжя означає досить пляжів, щоб всі були щасливі.

Кращими пляжами Тунісу вважаються пляжі Махдії і Хаммамета, а також ряд пляжів острова Джерба. У Суссі море в межах міста не вважається досить чистим, тому слід звернути увагу на готелі в районі Порт-ель-Кантауі.

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