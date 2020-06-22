5 найкрасивіших водоспадів українських Карпат. Фото

У Карпатах є безліч мальовничих куточків, де природа підтверджує що вона – найкращий художник. Одними з таких місць є водоспади.

Як виглядають найкрасивіші водоспади українських Карпат, чим вони примітні та де їх шукати, розповідає OBOZREVATEL.

Шипіт

Шипіт – один з найкрасивіших, повноводних і популярних серед туристів водоспадів Закарпаття. Розташований приблизно в 10 км від залізничної станції Воловець і в 6 км від популярного курортного селища Пилипець. Висота водоспаду Шипіт – 14 метрів.

Водопад Шипіт (джерело – wikipedia.org)

Лужківський водоспад

Один з найвищих водоспадів Гуцульщини, його висота – понад 14 м. Розташований в Покутсько-Буковинських Карпатах, в Косівському районі Івано-Франківської області, за 6,5 км на захід від центральної частини села Великий Рожин, біля початку присілка Лужки. Водоспад утворився в місці, де невеликий лісовий струмочок стрімко збігає по похилій скелі.

Лужківський водоспад (джерело – vidviday.ua)

Манявський водоспад

Манявський водоспад один з найвищих і найкрасивіших, а заодно і важкодоступних водоспадів в Карпатах. Розташований в Прикарпатті, в 40 хвилинах ходьби вгору по ущелині від села Манява. Висота водоспаду близько 20 метрів, складається з декількох каскадів.

Манявський водоспад (джерело – vidviday.ua)

Водоспад Пробій

Потужний і повноводний водоспад на річці Прут. Інша назва – Яремчанський водоспад, оскільки він розташований в межах міста Яремче Івано-Франківської області. Вражає насамперед своєю міццю. Власне звідси й назва водоспаду "Пробій" – бурхлива гірська річка Прут, тут ніби "пробиває" собі шлях крізь кам'яну товщу скель.

Водоспад Пробій (джерело – tamtour.com.ua)

Водоспад під Говерлою

Розташування: Івано-Франківська область, Верховинський р-н, 2,5 км від спортивної бази "Заросляк", на схилі г. Говерла.

Говерлянський або як його ще називають Прутський водоспад, розташований на схилах найвищої гори України – Говерли. Саме він є джерелом річки "Прут". Цей водоспад складається з шести каскадів, найвищий з яких становить 12 метрів.

Прутський (Говерлянський) водоспад (джерело – karpaty.life)

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