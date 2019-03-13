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Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу

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Згідно з останнім дослідженням, найкращим містом світу для проживання названа столиця Австрії Відень, а найгіршим — Багдад, столиця Іраку.

Такий рейтинг склала міжнародна консалтингова компанія Mercer. Експерти враховували житлові умови, наявність споживчих товарів, громадський транспорт, соціально-політичну та культурну обстановку, наявність розваг, природні умови і загальний стан економіки.

критерії оцінювання

критерії оцінювання

Скріншот

Відзначається, що Відень лідирує в цьому рейтингу десятий рік поспіль. На другому місці — Цюріх (Швейцарія), третє місце зайняло канадське місто Ванкувер — місто з найвищим рейтингом в Північній Америці за останні 10 років. У першу десятку також увійшли Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева і Базель.

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Україна потрапила в рейтинг найвпливовіших країн

Столиця України Київ посіла 173 місце, на один пункт випередивши російський Санкт-Петербург.

10 кращих і гірших міст для життя

10 кращих і гірших міст для життя

Скріншот

Багдад опинився на останньому, 231-му місці. Незначно від нього відстали Бангі (ЦАР), який зайняв 230-ю позицію, і столиця Ємену Сану (229 місце).

Незважаючи на те, що Багдад і раніше знаходиться в нижній частині списку якості життя, експерти відзначають деякі поліпшення в безпеці та медичному обслуговуванні жителів.

У десятку найгірших міст світу також увійшли Порт-о-Пренс (Гаїті), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирія), Браззавіль (Конго), Кіншаса (Демократична Республіка Конго) і Конакрі (Гвінея).

Дивіться повний рейтинг від кращого міста до гіршого:

Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу
Київ обійшов Санкт-Петербург: опублікований рейтинг кращих і гірших для життя міст світу

Київ

Київ

Gloss.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2018 рік Україна впала в рейтингу якості життя, опустившись на п'ять позицій у рейтингу Quality of Life Index for Country.

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Тема
Україна в рейтингах
Теги
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