Знайомство дайвера з синім китом потрапило на приголомшливі фото

Дайверу вдалося поплавати з 30-метровим синім китом, який приплив до узбережжя Шрі-Ланки, щоб в теплих водах поласувати крилем.

Момент близького контакту людини з гігантським ссавцем зміг зняти інструктор з дайвінгу і підводний фотограф Танакіт ЯмМо Саваньянгіян.

Фантастичні знімки опублікувало видання The Sun. На неймовірних фото дайвер знаходиться в безпосередній близькості до кита, який неначе приплив привітатися з людиною.

"Він був схожий на підводний човен. Всі кити, яких ми бачили раніше, були потужним, але цей виявився гігантським – близько 30 метрів в довжину. Це допомогло мені усвідомити, наскільки я крихітний в цьому світі ", - сказав 37-річний фотограф.

Завдяки допомозі ще одного дайвера Танакіту вдалося зробити ці грандіозні спільні знімки людини і прекрасної морської істоти.

"Потрібно бути швидким, щоб встигнути опинитися у воді, коли кит припливає, але робити це слід акуратно, щоб не налякати ссавця. Кити дуже швидко занурюються. У вас є всього десять секунд, перш ніж він пропливе повз вас, тому вам потрібно затримати дихання, пірнаючи. Це вимагає багато фізичних зусиль", - додав фотограф.

Інструктор з дайвінгу і фотограф Танакіт ЯмМо Саваньянгіян

Блакитні кити є найбільшими тваринам, що коли-небудь існували на Землі.

Найважчий із зареєстрованих китів важив 173 тонни.

Ці морські ссавці через дії людини майже зникли на початку 20-го століття, поки вони не потрапили під захист у 1966 році. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, зараз в світі налічується до 25 тисяч особин.

Незважаючи на свої величезні розміри, сині кити харчуються майже виключно крилем.

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