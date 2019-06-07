Жінка на межі самогубства зважилася на авантюру, яка перевернула їй життя

Британська успішна журналістка і письменниця Пурна Белл розповіла, як вигоряння на роботі і втрата чоловіка довели її до критичної точки, і допомогти їй змогла велика подорож.

Про це вона сама розповіла в колонці на inews.co.uk.

Відзначається, що її нову статтю присвячено професійному вигоранню, щодо якого нещодавно опублікували резонансне дослідження, - саме воно свого часу стало причиною того, що жінка ледь не опинилася на порозі смерті.

У 2015 році чоловік Пурни на ім'я Роб наклав на себе руки після декількох років спроб повернути психічне здоров'я. Поховавши чоловіка, вона повернулася на роботу і ще два роки старанно працювала.

У неї тоді поступово почали проявлятися ознаки вигоряння: зміна пріоритетів, коли турбота про близьких стає важливішою за турботу про себе, ігнорування власних потреб, соціальна ізоляція, депресія. Останньою стадією називають повний психічний і фізичний колапс.

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В один день Пурна говорила з сестрою по телефону і плакала без зупинки, хоча це зовсім їй було не властиво, вона відчувала себе глибоко нещасною.

Досягнувши переломного моменту, коли вже явно простежувалися ознаки психічного розладу, вона вирішила кинути роботу, вирватися з оточення і вирушити в подорож через Індію, Непал і Нову Зеландію.

Багато людей відмовляли її, навіть сама вона намагалася відрадити себе, оскільки могли скінчитися гроші, могло не вийти потім знайти собі таку ж хорошу роботу, але рішення обмірковувалося кілька місяців і було прийнято.

"Я не думаю, що якщо щось непросто, то можна виправити це, вирушивши в подорож або ухваливши подібне важливе життєве рішення. Але іноді я думаю, що просте прийняття рішення радикально змінити структуру вашого життя може дати вихід з циклу вигорання", - розповідає журналістка.

Під час подорожі вона змогла поглянути на життя під новим кутом, переглянути свою систему цінностей і звички, зрозуміти, що добре заробляти безглуздо, якщо через це страждає психічне здоров'я, що вона б хотіла мати власний бізнес, а не працювати в офісі.

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Так, у неї з'явилися певні цілі. Пурна Белл розписала план з їх досягнення тривалістю в 3 і 6 місяців, і вже через рік її життя кардинально змінилося.

"Це не означає, що у мене ніколи не виникає проблем з психічним здоров'ям або що я працюю менше. Але тепер я можу розпізнавати ознаки і миттєво відновлювати психічне благополуччя, лягати спати рано чи медитувати замість того, щоб дозволити йому облаштуватися у мене в голові" , - ділиться своїм досвідом жінка.

За її словами, великою проблемою вигоряння є те, що люди не сприймають його як реальну проблему, хоча воно насправді може вибити грунт у людини з-під ніг.

Варто зауважити, що Пурна Белл відома і не один раз була нагороджена за свої статті на тему психічного благополуччя, жінок, етнічних меншин, малозабезпечених людей. На даний момент вона вже випустила дві власні книги.

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