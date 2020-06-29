Яких грубих помилок припускаються туристи в готелях: названо рейтинг

Співзасновник і гендиректор популярного сервісу бронювання житла HotelTonight Сем Шенк назвав найпоширеніші помилки туристів при заселенні в готель і при виїзді з нього.

За словами експерта, насамперед мандрівникам слід уточнювати у співробітників об'єкта розміщення інформацію про курортні збори, пише Travel & Leisure.

Крім того, туристи повинні цікавитися, чи існує можливість раннього заїзду або пізнього виїзду з готелю — в деяких із них ця послуга надається безкоштовно.

Яких помилок можна припуститися в готелі ATR - IUM

До того ж фахівець радить уточнювати всі запитання щодо умов для сну: якість і тип ліжка, ступінь м'якості матраца, рівень шумоізоляції і наявність світлопоглинаючих штор.

"Я особисто завжди цікавлюся кімнатою далеко від ліфта, на верхніх поверхах, з вікном на тиху вулицю або двір", – уточнив Шенк.

Крім іншого експерт також згадав, що туристи нерідко забувають у номерах речі, не надають готелю діючу контактну інформацію, не дають чайових обслуговуючому персоналу, не перевіряють підсумковий рахунок перед виселенням і часто переплачують за підвищення класу обслуговування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники авіакомпаній назвали способи безкоштовно потрапити до бізнес-зали аеропорту, щоб із комфортом провести час перед перельотом.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!