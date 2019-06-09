Як заощадити тисячі при плануванні відпустки

Є кілька порад, які допоможуть заощадити тисячі гривень під час планування відпустки.

Їх розповіла експерт зі споживчих заощаджень Дайлюша Хетайрлалайдж, повідомляє express.co.uk.

Відзначається, що найпростішим способом спланувати відпустку є довіритися професіоналам і туристичним фірмам, проте, куди вигідніше на практиці займатися цим самостійно, хоча це і займе більше часу.

"В остаточному підсумку це того варто, тому що економія може скласти від декількох фунтів до декількох сотень фунтів", - говорить експерт.

Головним помічником у плануванні є сайти порівняння цін, які дозволять дізнатися, де найдоступніші готелі, квитки, пакети страхування подорожей.

Крім того, потрібно пам'ятати, що найдорожчі польоти припадають на вихідні, в той час як в будь-який будній день тижня летіти набагато дешевше, а найдешевшим днем є п'ятниця.

Також може зіграти роль і аеропорт вильоту, - якщо поблизу їх кілька, то варто подивитися варіанти в кожному, оскільки ціни можуть сильно відрізнятися.

Не варто гнатися за 4 або 5-зірковими готелями, оскільки насправді число зірок не вказує рівень обслуговування, а тільки наявність зручностей.

Не потрібно боятися просити "халяву", - в більшості випадків підуть відмови, але куди частіше, ніж може здатися, вийде безкоштовно змінити місце на рейсі, потрапити в зал очікування, отримати пріоритетну посадку. Якщо прямо просити все ж незручно, то можна заздалегідь надіслати електронною поштою лист, в якому розповісти про "особливу нагоду" під час поїздки.

Нагадаємо, раніше жінка показала геніальний спосіб упакувати речі на сім'ю з чотирьох осіб на тиждень в одну валізу.

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