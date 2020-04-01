Як виглядають знамениті курорти Туреччини під час пандемії коронавірусу. Фото

У мережі з'явилися свіжі фотографії популярних курортів Туреччини, зроблені в розпал епідемії коронавірусу.
Так, знімками поділилося видання Рамблер.
impressiatour.com
Як повідомляється, карантин, який був оголошений через пандемію коронавірусу, вніс свій внесок у зниження туристичного потоку. Зокрема, багато країн закрили свої кордони, а мандрівники воліють залишатися вдома.
Так, зазначається, що зараз турецькі пляжі безлюдні, а біля моря немає відпочиваючих.
rambler.ru
Аланья
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Аланья
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Бодрум
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Бухта Ічмелер
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Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
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