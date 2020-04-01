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1 квітня • оновлено в 15:35
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Як виглядають знамениті курорти Туреччини під час пандемії коронавірусу. Фото

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У мережі з'явилися свіжі фотографії популярних курортів Туреччини, зроблені в розпал епідемії коронавірусу.

Так, знімками поділилося видання Рамблер.

Як виглядають знамениті курорти Туреччини під час пандемії коронавірусу. Фото

impressiatour.com

Як повідомляється, карантин, який був оголошений через пандемію коронавірусу, вніс свій внесок у зниження туристичного потоку. Зокрема, багато країн закрили свої кордони, а мандрівники воліють залишатися вдома.

Так, зазначається, що зараз турецькі пляжі безлюдні, а біля моря немає відпочиваючих.

Як виглядають знамениті курорти Туреччини під час пандемії коронавірусу. Фото

rambler.ru

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Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Туреччина
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