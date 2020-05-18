Головна Новини
18 травня • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Як авіакомпанії захищають стюардес від коронавірусу: з'явилися фото

3.5т
Читати матеріал російською

Через коронавірус авіакомпанії світу змушені вводити нові стандарти уніформи, продумуючи захист льотного персоналу буквально з голови до ніг.

Так, деякі з них розробили для стюардес спеціальну форму, схожу із засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), які носять медики в лікарнях, які спеціалізуються на коронавірусі. Про це повідомляє "Рамблер".

Як авіакомпанії захищають стюардес від коронавірусу: з'явилися фото

Фото: Emirates.com

За словами видання, нові костюми з масками для обличчя і довгими рукавами виготовили з міцного та дихаючого матеріалу. ЗІЗи вже були випробувані під час першого рейсу з Бангкока в Манілу, а сама форма Philippine Airlines отримала схвалення міністерства охорони здоров'я Філіппін.

Як авіакомпанії захищають стюардес від коронавірусу: з'явилися фото

Фото: rambler.ru

Щось схоже одягла на своїх співробітників й AirAsia. Авіакомпанія запевняє клієнтів, що вони будуть в безпеці протягом усього польоту. А самих пасажирів зобов'яжуть постійно носити маски як в салоні лайнера, так і під час отримання багажу.

Як авіакомпанії захищають стюардес від коронавірусу: з'явилися фото

Фото: foxnews.com

Як авіакомпанії захищають стюардес від коронавірусу: з'явилися фото

Фото: foxnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники розкрили правду про умови роботи в період пандемії коронавірусу.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
12
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги