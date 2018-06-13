Чим відрізняється "все включено" у Туреччині та Європі

Часто, вибираючи готель з all inclusive на популярних літніх європейських курортах, туристи чекають, що буде як в Туреччині: всього багато і все безкоштовно.

Але, тут готелі не завжди працюють за такими правилами, а тому часом відпустка може виявитися зовсім не такою, як ви її представляли.

"Майстер Тура" розповів про те, чим європейський all inclusive відрізняється від турецького.

В традиційний турецький AI входить основне триразове і проміжне харчування в барах і ресторанах, анімація, користування басейнами та іншими послугами, які надає готель.

У Болгарії система "все включено" з'явилася не так давно. Туристам, які вирішили провести свою відпустку в цій країні необхідно уважно читати умови проживання в готелі, так як у великій кількості випадків болгарський АI це тільки харчування. Крім того, потрібно бути готовим, що в готелі немає аніматорів.

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Іспанська система "все включено" схожа на турецьку. Там, турист зможе отримати їжу, місцевий алкоголь і послуги готелю. Але є і те, що може зіпсувати відпочинок: іспанський АI не цілодобовий, працюють там в основному до 23:30, тому якщо ви зважитеся прогулятися нічним містом не розраховуйте на вечерю.

Безкоштовних шезлонгів і парасольок теж не буде, так як всі пляжі Іспанії муніципальні.

Туристи, які їдуть в Італію, зупиняються в готелях АI рідко, так як ця система там не дуже популярна. Але деякі готелі пропоную варіант, який схожий на "все включено": HB All Inclusive Treatment і FB All Inclusive Treatment, до вартості яких включено триразове харчування, напої і пляжне обладнання (два лежака + один зонт на номер).

Міні-бари в Італії платні, а в багатьох готелях немає аніматорів. Якщо ві захочете лягти на шезлонгу в першій береговій лінії, то теж доведеться заплатити. У сезон, ціна за оренду парасольки і лежаки зростає з неймовірною швидкістю. Часом, доводиться платити €80-100 за два лежаки з однією парасолькою.

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