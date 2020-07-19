Відпочинок в Україні 2020: найпопулярніші курорти країни за версією Google

Пандемія коронавірусу кардинально змінила плани на відпустку у 2020 році. Але поступово карантинні заходи в Україні починають слабшати, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку всередині країни.

OBOZREVATEL проаналізував поточні тенденції пошукових запитів, пов'язаних із відпочинком, і розповість, які курорти виявилися найпопулярнішими серед українців.

Так, цьогоріч великою популярністю користується відпочинок у Коблево (Миколаївська область), Лазурному (Херсонська область), Затоці (Одеська область), а також у Бердянську і Кирилівці (Запорізька область).

Коблево – найвідоміший серед туристів курорт Миколаївській області. Крім піщаних пляжів, тут є аквапарк, дельфінарій, а також відомий на всю країну винзавод "Коблево". Якщо ви втомитеся від активного відпочинку і пляжних вечірок, можна поїхати на Тилігульський лиман, відомий своїми дивовижними птахами та риболовлею.

Коблево (фото – rubryka.com)

Відпочинок на морі також можна провести в селищі міського типу Лазурне (Херсонська область). Він розташований недалеко від острова Джарилгач, омивається Джарилгацькою затокою і Чорним морем.

Чим іще можна зайнятися в Лазурному:

Замовити морську прогулянку на яхті.

Поїхати на екскурсію на острів Джарилгач.

Сходити в луна-парк.

Поїхати до цілющого гейзера.

Острів Джарилгач (фото – hotelcomapedrosa.com)

Затока – це невелике селище міського типу в 60 км від Одеси (район Білгород-Дністровський) на березі Чорного моря. Крім типового пляжного розслабленого відпочинку, тут є можливості й для активного проведення часу. Наприклад, на березі можна орендувати водні мотоцикли, катамарани, здійснити морські прогулянки на катерах або відправитися на рибалку у відкрите море або на лиман.

Затока (фото – upload.wikimedia.org)

Також близькість до Одеси дозволяє відвідати Південну Пальміру, "українську Венецію" Дунайського заповідника селища Вилкове, стародавню фортецю Аккерман, Центр культури вина Шабо та Одеські катакомби.

Бердянськ (Запорізька область) – улюблений курорт на узбережжі Азовського моря для сімейного відпочинку. Перлиною краю є Приазовський національний парк, який розташований на Бердянській косі. Природну красу регіону доповнюють зоопарк і дельфінарій.

Бердянська коса (фото – glavcom.ua)

Також один із найпопулярніших напрямків відпочинку в Запорізькій області – курортне селище Кирилівка. Він є одним із екологічно чистих, завдяки своїй віддаленості від великих міст, підприємств і жвавих трас. Кирилівка славиться своїми широкими піщаними пляжами, двома великими лиманами – Молочним і Утлюкським.

Кирилівка (фото – romashka-kirillovka.com.ua)

Крім того, в Кирилівці розташований аквапарк "Острів Скарбів". Це – найбільший водний розважальний комплекс на території України й один із найбільших в Європі, з площею близько 60 000 квадратних метрів.

Аквапарк "Острів Скарбів" (фото – lookmytrips.com)

До речі, в топ-10 місць відпочинку серед українців за версією Google потрапили також Приморськ (Запорізька область), Урзуф (Донецька область), Одеса, Білосарайська коса та Київське море.

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