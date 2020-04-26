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26 квітня • оновлено в 11:49
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В Італії розповіли, скільки ще будуть закриті кордони

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Міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні заявив, що країна не стане відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

Про це пише газета La Repubblica.

Кордони Італії будуть закриті до кінця 2020 року

Кордони Італії будуть закриті до кінця 2020 року

enjourney.ru

За словами Франческіні, рішення про відкриття кордонів буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави.

Крім того, міністр зазначив, що в травні в Італії може поновитися робота музеїв і головних визначних пам'яток, які були закриті через спалах коронавірусу.

Так, серед тих пам'яток, які найімовірніше будуть відкриті, Франческіні назвав Колізей і Помпеї.

Помпеї

Помпеї

turista.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що турецькі готелі можуть відмовитися від системи all inclusive через пандемію коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Італія
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