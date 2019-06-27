ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Журнал

"Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків

2.1тЧитати матеріал російською

"Укрзалізниця" вирішила збільшити термін попереднього продажу квитків із 45 до 60 днів.

"Так, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року", — наголошується у повідомленні на сайті перевізника.

УЗ

УЗ

uz.gov.ua

Продаж проїзних документів із 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів №1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 10/9 Київ — Маріуполь, №20/19 Київ — Лисичанськ) і поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Новини
Європейський бізнес підтримав зупинку зростання тарифів на перевезення по УЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, національна залізнична компанія "Укрзалізниця" представила в Києві новий логотип і корпоративний стиль. Зазначається, що логотип складається з двох літер УЗ та образу рухомого локомотива.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel