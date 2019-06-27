"Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків

"Укрзалізниця" вирішила збільшити термін попереднього продажу квитків із 45 до 60 днів.

"Так, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року", — наголошується у повідомленні на сайті перевізника.

УЗ uz.gov.ua

Продаж проїзних документів із 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів №1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 10/9 Київ — Маріуполь, №20/19 Київ — Лисичанськ) і поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Новини Європейський бізнес підтримав зупинку зростання тарифів на перевезення по УЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, національна залізнична компанія "Укрзалізниця" представила в Києві новий логотип і корпоративний стиль. Зазначається, що логотип складається з двох літер УЗ та образу рухомого локомотива.

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