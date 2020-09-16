Україна підписала угоду про безвіз з курортною країною

Україна підписала угоду про безвізовий режим з острівною країною, яка розташована в Карибському морі, Гренадою.

Такою інформацією 16 вересня поділився народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Україна та Гренада домовилися про безвізовий режим. Відтепер літати на Карибське море буде значно простіше. Відповідну постанову затвердив Кабмін", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що угода передбачає введення безвізових поїздок для громадян України та Гренади терміном на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.

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