Україна опустилася в рейтингу паспортів світу: змінився список відкритих країн

Україна за підсумками 2020 року змістилася на сорок четверте місце в рейтингу паспортів світу, впавши на одну позицію. Вона розділяє її з Нікарагуа і Венесуелою.

Про це йдеться в оновленому індексі паспортів, який 7 липня опублікувала компанія Henley & Partners. При цьому наголошується, що загальна кількість країн, які без візи або з візою після прибуття можуть відвідувати громадяни України, розширилося на одну – 129.

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Також на даний час Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу, на дві країни більше, ніж рік тому.

Сінгапур залишається на другому місці з показником 190 країн. Південна Корея і Німеччина займають третє місце (189 напрямків).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна впала в рейтингу якості життя, опустившись за рік на п'ять позицій.