У США небо стало криваво-червоним через лісові пожежі. Daily Storm.

Дим від лісових пожеж, що вирують в американському штаті Орегон, пофарбував небо над містом Салем у криваво-червоні кольори.

Місцеві жителі відразу ж стали викладати в соцмережах містичні фото та відео, зазначаючи, що на них немає жодних фільтрів. Також вони розповіли, що бачили "тліюче вугілля, яке падало з неба", запах диму проникав навіть через замкнені двері та вікна, а попіл осідав на будинках і вулицях (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Нагадаємо, що в західній частині США через спеку та сильні вітри розігралися масштабні лісові пожежі. Вони дісталися до штатів Каліфорнія, Вашингтон, Колорадо й Орегон, де 8 вересня ситуація виявилася найскладнішою за останні кілька днів.

Reddit

Daily Storm

Reddit

В Орегоні вогонь охопив понад 90 тисяч гектарів лісу й впритул наблизився до міст – довелося евакуювати тисячі людей. 8 вересня губернаторка штату Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.

Daily Storm

Reddit

У США небо стало криваво-червоним через лісові пожежі. Приголомшливі фото і відео

У США небо стало криваво-червоним через лісові пожежі. Приголомшливі фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський штат Флорида охопили масштабні лісові пожежі. Через це понад 1600 місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Вогонь спалахнув у двох округах штату – Санта-Роза і Волтон.

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