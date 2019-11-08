У Львові почали масово скасовувати рейси: що трапилося

В аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького з ранку 8 листопада скасували шість авіарейсів.

Про це стало відомо з онлайн-табло на сайті аеропорту. Збої в графіку пов'язані з несприятливими погодними умовами, а також із технічними проблемами у низки авіакомпаній.

Аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького бізнес авіація

Скасовано чотири рейси італійського лоукостера "Ernest": зі Львова до Неаполя та Венеції. А також у зворотному напрямку.

Скрин із сайту lwo.aero

Скрін з сайту lwo.aero

Скрін з сайту lwo.aero

Скрін з сайту lwo.aero

Скрін з сайту lwo.aero

Крім того, вранці через метеоумови були скасовані рейси польської авіакомпанії LOT Варшава-Львів та Львів-Варшава.

Скрин з сайту lwo.aero

Скрин з сайту lwo.aero

Через дев'ятигодинну затримку рейсу з Мілана переноситься на 17:40 виліт рейсу ERN278 "Львів – Неаполь". Аналогічно зміщується графік перельотів "Неаполь –- Львів – Венеція" і "Венеція – Львів – Мілан".

Виникли технічні проблеми і в авіакомпанії SkyUp. Рейс SQP142 Львів-Бориспіль відкладається на п'ять годин і, як очікується, буде виконаний 9 листопада в 00.40. На сьому годину затримується прибуття рейсу з єгипетського Шарм-ель-Шейха. Його чекають у Львові після 21.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 24 жовтня через сильний туман також відбулися масові збої в розкладі авіарейсів. Деякі з них довелося переносити більш ніж на 12 годин.

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