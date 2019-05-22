У Кабміні вжили заходів з контролю за туроператорами: що зміниться

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 22 травня, ухвалив постанову про посилення відповідальності туроператорів перед споживачами туристичних послуг і зобов'язав їх забезпечувати мінімальний розмір фінансової гарантії на весь термін дії ліцензії, щоб уникнути повторення колапсу літа 2018 року.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає прес-служба уряду.

"Туристичний сезон вже почався. Уряд повинен захистити українців від дій недобросовісних туроператорів, щоб уникнути того колапсу, який виникав у попередні роки. Для цього ми ініціювали низку важливих змін до ліцензійних умов ведення туроператорської діяльності. Цими змінами зобов'язуємо туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати максимально відкрито в правовому полі", – сказав Кубів.

Згідно з ухваленою постановою, для отримання ліцензії туроператор повинен забезпечувати фінансову гарантію перед туристами, а також відновлювати розмір фінгарантії протягом одного робочого дня в разі гарантійних виплат клієнтам.

Фото зроблені під час колапсу в квітні 2019 року

Туроператори зобов'язані розміщувати на своїх веб-сайтах інформацію про кількість укладених з туристами договорів, а також дані про турагентів, із якими працюють, і про наявність у них фінзабезпечення.

Крім того, туроператори зобов'язані публікувати інформацію про затримку рейсів на чотири і більше годин й інформувати про це орган ліцензування – МЕРТ.

Постанова також передбачає створення туроператором необхідних умов для доступу до своїх офісів осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Таких осіб потрібно інформувати про наявність необхідної для них туристичної інфраструктури в пакеті послуг перед продажем продукту.

Закріплені й вимоги до штату туроператора, відповідно до яких не менше 30% співробітників повинні мати три і більше років стажу роботи в сфері туризму або вищу освіту.

Порушення будь-якої з цих вимог може призвести до втрати ліцензії туроператора.

За даними МЕРТ, станом на 1 січня 2019 року тільки 617 із 2737 ліцензованих туроператорів підтвердили наявність чинного фінзабезпечення – гарантію банку або іншої фінансової установи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року в Україні стався туристичний колапс. 1 липня, сотні людей застрягли в аеропорту Жуляни. Люди не могли вилетіти в Анталію і Батумі. Також були скасовані рейси на іспанську Аліканте, албанську Тирану, польський Люблін і Туніс, а затримка оголошена на двох рейсах – на турецьку Анталію і німецький Нюрнберг. Заручниками стали і пасажири рейсу на Шарм-ель-Шейх.

Пізніше власники путівок у Хургаду (Єгипет) у туроператора JoinUp, більше доби чекали літак, але так і не вилетіли на відпочинок. Всього реєстрації на рейс очікували до 200 осіб.

Також в грузинському аеропорту 48 туристів із Миколаєва, які повинні були повернутися в Україну 30 червня, декілька днів очікували вильоту. Українська авіакомпанія, яка стала винуватцем ситуації, Bravo Airways оголосила, що намагається врегулювати ситуацію, яка нібито виникла через шахрайство туроператора Oasis Travel.

Крім того, українські туристи в Тунісі дві доби очікували вильоту. Вони придбали путівки в оператора Oasis Travel. Авіаперевізником була компанія Bravo Airways.

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