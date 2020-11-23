У Домінікані введуть електронну візу та QR-код: що потрібно про них знати

У Домініканській Республіці для туристів введуть єдину електронну анкету.

Вона почне діяти з 29 листопада, пише "Турпром".

За словами міністра туризму Давида Кольядо, впровадження такої форми є результатом співпраці різних державних структур, які враховують необхідність переходу на безконтактні технології і прагнуть спростити міграційні процедури за рахунок об'єднання трьох документів в один.

Крім того, нова форма дозволить у режимі реального часу відслідковувати інформацію про в'їзд і виїзд пасажирів із країни.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства туризму, необхідно здійснити технологічну розробку цифрової форми у такий спосіб, щоб анкета консолідувала всю інформацію, що раніше містилася в:

Міжнародній проїзній карті (документ міграційної служби);

Митній декларації;

Лікарському свідоцтві мандрівника.

Варто відзначити, що форма буде доступна за посиланням на сайті електронних квитків і повинна бути заповнена до етапу міграційного контролю.

Після заповнення пасажиру відправляється QR-код, який буде відсканований владою у порту в'їзду або авіакомпаніями під час реєстрації на рейс.

Анкету можна заповнити в будь-який час із моменту купівлі авіаквитка і до проходження міграційної служби.

Додамо, що в період з 29 листопада 2020 року до 1 січня 2021 року влада Домініканської Республіки обслуговуватиме два типи реєстраційних документів: поточні на фізичному носії і нову електронну форму. А вже з січня 2021 року цифрова форма стане єдиною та обов'язковою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Людмила Балабай розповіла про найцікавіші місця в Єгипті, які варто відвідати кожному туристу.