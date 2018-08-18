"Це - Маямі Перської затоки": українка про життя в одній з найбагатших країн

Марта Денис із Тернополя вже 8 років живе в Катарі. Прийнявши пропозицію про роботу, дівчина була здивована тим, як може поєднуватися в дуеті минуле і майбутнє. Українка вважає Катар ідеальною країною для життя, незважаючи на кліматичні умови, які далекі від рідних.

Чому іноземцю не можна купити бажану нерухомість, а ось авто вигідніше придбати, ніж орендувати. Та чому не варто вірити в казки від місцевих принців - читайте в ексклюзивному інтерв'ю на OBOZREVATEL.

Марта Денис Особистий архів

Історія переїзду

З моїм переїздом до Катару все сталося дуже швидко, сама не встигла зрозуміти як. Одразу після закінчення університету я розпочала пошук роботи. Тут і сталася така собі містика. Маленьке плаваюче віконце з англійським текстом: "робота у Катарі". До того про Катар я читала лише в університетських книгах (навчалася на факультеті міжнародних відносин і країнознавства). Оскільки дівчина я допитлива, вирішила зазирнути на сторінку і відіслати резюме. Через кілька тижнів отримала відповідь, пройшла кілька співбесід, отримала запрошення на роботу. І вже через 6 місяців я стала працівником однієї з туристичних агенцій Дохи.

На мою думку, не я обрала Катар, а Катар обрав мене і вже ніяк не відпустить. Хоча я пробувала жити і в інших країнах (зокрема і європейських), але завжди повертаюся сюди.

Коли вперше летіла з аеропорту "Бориспіль", працівники паспортного контролю довго шукали Катар на карті і у себе в системі. Це був 2011 рік. Тоді в Катарі проживало приблизно 150 українців, посольства теж не було. Чесно кажучи, було моторошно, але цікавість перемогла.

Особистий архів

Здивування

Все було зовсім не так, як я собі уявляла арабську країну. Найбільше в очі кидалася ідеальна чистота. В аеропорті не зустріла практично жодного жителя Катару. Натомість усі працівники з Індії, Філіппін, Непалу.

Як дізналася пізніше, лише 13% від загальної кількості населення - катарці, решта - з усіх можливих країн світу. У Катарі проживають 180 національностей. Довго звикала до цього, до клімату (влітку температура повітря сягає +50-55, а вологість 90%), до графіку роботи (більшість приватних фірм тут працюють з кількагодинною обідньою перервою, 8-12 і з 16-20 годин). Вдень тут така собі сієста, усі сплять.

Добре володіючи англійською, мені важко було зрозуміти деяких людей, тому що у кожної національності свій акцент. Заворожували й досі заворожують неймовірні хмарочоси, що знаходяться у бізнес-центрі Дохи.

Особистий архів

Катар - це країна, про яку з упевненістю можна сказати: тут зустрілося минуле і майбутнє, і вони чудово почуваються поряд. Катар робить значні інвестиції у розвиток культури і мистецтва, а також у збереження місцевих традицій. Відкривається багато цікавих та інтерактивних музеїв, які теж висвітлюють минуле Катару і його майбутні грандіозні проекти. Збудували етнографічне поселення “Katara cultural village” - з виставками, театрами, величезним амфітеатром. Добудовують планетарій.

Робота

Роботу в Катарі раджу шукати напряму, не через посередників. Для пошуку роботи можна використовувати сайти indeed.com, bayt.com,gulftalent.com. На сьогодні багато українців працюють у сфері обслуговування. Така робота не є високооплачуваною. Затребуваними професіями в Катарі зараз є інженери, архітектори, спеціалісти в галузі нафти і газу, банківські працівники, IT-спеціалісти.

Особистий архів

Житло

З житлом у Катарі відносно легко, оскільки більшість компаній після прийняття на роботу також надають і житло або виділяють кошти на його оренду. Така ж ситуація і з транспортом. Оскільки метро ще на стадії завершення будівництва, компанії надають працівникам транспорт або кошти на його оренду. Як мінімум, відвозитимуть і привозитимуть до і з роботи.

Щодо придбання житла, в Катарі є лише кілька місць де іноземцям дозволено купувати житло (наприклад The Pearl Qatar). Ціни на таке житло дуже високі, за квартиру-студію попросять від $400 тисяч.

Якщо орендувати квартиру самостійно - студія не в центральному районі буде коштувати $1000.

Особистий архів

Ціни

Щодо автівок, вигідніше купити машину, оскільки в країні діє система Tax free (податків практично немає). Тож, купуючи авто, сплачуєш лише його вартість. Бензин тут також відносно дешевий, хоч і подорожчав за останні роки (зараз вартість 1 літра бензину приблизно 60 центів).

Ціни на продукти високі, але нижчі, ніж у Дубаї. $100 вистачить на продукти на тиждень для однієї людини.

Важливим є також те, що Катар зараз активно розвивається у багатьох сферах, зокрема в агропромисловості. На полицях супермаркетів можна знайти органічні овочі та фрукти, вирощені в Катарі (на привізному чорноземі), за досить доступними цінами. Також у Катарі функціонує молочна ферма. А ще кілька років тому вся молочна продукція була імпортована з сусідніх країн. Можна знайти і наші продукти, звичайно дорожче, але коли так сильно хочеться сиру, то на ціни вже не дивишся.

Особистий архів

Катар сучасний

Оскільки Катар активно займається розвитком культурної сфери, тут відкривається велика кількість музеїв. Усі вони різні, дуже цікаві та інтерактивні. Є музей Ісламського мистецтва, музей сучасного мистецтва, комплекс музеїв, які показують процес розвиток Катару і його майбутні проекти. В кінці цього року очікуємо на відкриття Національного музею, який буде мати форму троянди в пустелі.

Є тут і цікаві автентичні ринки, які зберегли свою самобутність з давніх часів. Дуже міцно сплелися традиціі минулого і шалений розвиток проектів майбутнього. Це, напевне, і є тією деталлю, яка відрізняє Катар від інших країн.

Особистий архів

Медичне забезпечення

Базове медичне обслуговування в країні безкоштовне. Кожному разом із робочою візою роботодавець повинен надати картку загального медичного обслуговування. Воно тут на хорошому рівні. Траплялося і мені побувати в лікарні. Так, є черги, інколи довгі черги, але без допомоги вас не залишать. Якщо з якоїсь причини ви не маєте медичної картки, тоді платити доведеться багато.

Чоловіки

З чоловіками в Катарі історія довга і непроста. Не можна втрачати голови від красивих слів, численних компліментів, щедрих жестів і дорогих авто. Змагання між чоловіками за кращу супутницю, навіть якщо вона "тимчасова" - це така собі місцева розвага. На такі розваги чоловіки коштів не шкодують. Але відсоток леді, яким вдалося завести серйозні стосунки чи вийти заміж у Катарі, надзвичайно низький. Місцеві чоловіки ніколи не зможуть одружитися з дівчиною іншої національності, хіба що вона погодиться бути другою чи третьою дружиною заможного шейха.

Всьому цьому є пояснення. По-перше, величезна різниця в традиціях і менталітеті. Релігія теж часто стає бар'єром, якщо стосунки переходять на серйозніший рівень. А ще більшість людей, які живуть у Катарі, тут не назавжди, лише на деякий час, оскільки отримати громадянство Катару не можна ні за яких умов. Все, що людям потрібно тут - це гроші і розваги. У багатьох арабських чоловіків у своїх країнах вже є наречені чи дружини, але про це вони, як правило, не розкажуть. Не потрібно втрачати здоровий глузд. Звісно, в кожній історії є винятки, я ділюся загальною тенденцією. Щасливі пари теж є, але не дуже багато.

Особистий архів

Висновок

Катар - це досить комфортна країна для життя. Таке собі Маямі Перської затоки. Заробітні плати хороші, сонце круглий рік, податків немає, безпека на дуже високому рівні, розваг теж вистачає. І, звичайно, важливим є той факт, що Катар дуже швидко розвивається, адже вже у 2022 році країна прийме чемпіонат світу з футболу. Усі, хто тут зараз проживає, чекають наступного Мундіалю, адже проекти, які вже на стадії будівництва, вражають. Лише погляньте, які тут будуть стадіони! Будуються нові міста, величезний порт, аеропорт, який і зараз здатен прийняти 30 мільйонів пасажирів щорічно, вже розширюють.

Особистий архів

Говорити про Катар можна багато, але краще приїхати і самим все побачити. Я впевнена, що Катар - це країна, яка вас здивує традиціями і протиріччями, пісками і морем, шаленим ритмом життя і, водночас, затишком і комфортом. Якщо хочете більше дізнатися, підписуйтесь на мою сторінку в Instagram Martaatqatar, де я розповідаю про "життя по-катарськи".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про життя українця, який перетворив подорожі на роботу.