Пекло для інтроверта: названі найбільш багатолюдні місця планети

Якщо ви думаєте, що перехід зі станції метро "Золоті Ворота" на станцію "Театральна" це дуже багатолюдне місце, то ви помиляєтеся.

У світі є станція метро, ​​яку щодня відвідують три мільйони пасажирів, мечеть, навпроти якої складно зробити фото через скупчення туристів і є перехрестя, яке кожен день проходять більше двох мільйонів людей.

OBOZREVATEL Travel розповідає про найбільш багатолюдні місця на Землі.

Метро Токіо, Японія.

Саме завантажене і багатолюдне метро в світі - метро Токіо. Наприклад, станцію Сіндзюку щодня відвідують понад три мільйони осіб.

Але, якщо їхати на метро не в годину-пік, то виглядає воно досить порожнім.

Чичен-Іца, Мексика.

Одна з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Мексики - священне місто народу іца. Щорічно, щоб подивитися на руїни пірамід і прогулятися по древньому місцю приїжджають 2,6 млн туристів.

Тадж-Махал, Індія.

За рік Тадж-Махал відвідують понад семи мільйонів туристів. Найбільшою популярністю мечеть користується в жовтень, листопад і лютий.

Перехрестя Сібуя, Японія.

Щодня цим перехрестям користуються більш ніж 2,5 млн осіб. Незважаючи на багатолюдність, перехрестя спроектовано так, що потрапити в "затор" складно.

Мертве море, Китай.

Китайський курорт з штучною водоймою розташований в місті Сичуані. Влітку "море" перетворюється в багатолюдниу і тісну водойму. Одного разу в ньому одночасно плавали десять тисяч чоловік, не дивлячись на те, то площа басейну всього 30 тис. кв. м.

ТЦ Mall of America, США.

Найпопулярніший ТЦ в світі - Mall of America знаходиться в Міннесоті. Щорічно його відвідують більше 40 млн чоловік. У ТЦ є понад 520 магазинів, парк розваг і океанаріум.

Пьяцца-дель-Кампо, Італія.

Площа, яка приваблює туристів архітектурою та красою, двічі на рік наповнюється тисячами людей. Це відбувається через перегони Паліо, під час яких площу засипають піском. Під час цього заходу площу відвідує більше 60 тис осіб.

Статуя Христа-Спасителя, Бразилія.

Найбільш знаменита пам'ятка Бразилії - статуя Христа-Спасителя. Щодня її відвідують близько чотирьох тисяч чоловік. Якщо не хочете "потонути" в натовпі туристів то приїжджайте до статуї в будь-які дні, крім вихідних, Різдва та карнавалу (він проводиться з п'ятниці по вівторок перед Великим постом).

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