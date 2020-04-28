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28 квітня • оновлено в 15:59
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/ Журнал

Стало відомо, що станеться з готелями через коронавірус

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Готельний бізнес зазнає істотних змін після закінчення пандемії коронавірусу. Так, у багатьох готелях зміняться правила проживання для туристів.

За даними видання Fox News, зміни вже введені в тих готелях, де жили медики, які контактували із зараженими пацієнтами.

Стало відомо, що станеться з готелями через коронавірус

pexels.com

Серед нововведень буде віртуальна реєстрація. Перш ніж увійти в готель, туристи мають перевірити температуру. Користуватися ліфтом можна буде тільки по одному. Також, можливо, постояльцям доведеться самостійно міняти постільну білизну, залишаючи її під дверима в спеціальному пакеті.

Стало відомо, що станеться з готелями через коронавірус

pexels.com

Місця загального користування - бар, ресторан, спортзал, басейн – можна відвідувати за графіком, який виключає скупчення людей.

Стало відомо, що станеться з готелями через коронавірус

pexels.com

Як рані писав OBOZREVATEL, турецькі готелі відмовляться від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусом. Замість цього туристам запропонують комплексне меню або сервіс "а ля карт".

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Автор
Марія Дідик
Тег
подорожі
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