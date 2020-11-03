Стало відомо про особистий лист загиблого на "Титаніку" пастора: його продадуть на аукціоні

У Великобританії виставлять на аукціон лист пастора лондонській баптистської церкви Walworth Road Джона Харпера, який загинув на "Титаніку".

Про це повідомляє видання Fox News. За словами інсайдерів, проповідник написав листа за три дні до катастрофи й висловив в ньому подяку "дорогому брату Янгу" за його допомогу в організації поїздки. Послання було написано на фірмових бланках "Титаніка" і датовано 11 квітня 1912 року.

"Я пишу вам ці рядки прямо перед тим, як ми доберемося до Квинстауна. Запевняю вас, що не забув ні вас, ні всю вашу доброту під час нашого перебування на півночі", – наводить видання слова пастора.

До речі, лист попередньо оцінюють у $ 38,8-65,7 тисячі. Лот виставлять на аукціон 14 листопада.

Проповідник подорожував на кораблі зі своєю шестирічною донькою і сестрою. В ніч аварії "Титаніка" пастор помістив в шлюпку рідних і віддав свій рятувальний жилет іншому пасажирові. За деякими даними, Харпер проповідував Євангеліє попутникам до самого кінця – спочатку тим, хто залишився на борту тонучого корабля, а потім й тим, хто перебував у крижаній воді Атлантичного океану, до самої смерті.

"Титанік" вийшов з британського Саутгемптона до Нью-Йорка 10 квітня 1912 року, це був його перший і останній рейс. В ніч з 14 на 15 квітня лайнер зіткнувся з айсбергом й незабаром затонув. В результаті загинуло 1 496 осіб з-поміж пасажирів та членів екіпажу, а 712 осіб, які врятувалися, підібрав пароплав "Карпатія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що копію "Титаніка" збираються відправити в подорож у 2022 році, щоб корабель повторив маршрут затонулого лайнера.