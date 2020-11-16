Розкрито найчастішу хворобу стюардес

Популярна у соцмережах стюардеса розкрила хворобу, до якої найчастіше схильні співробітниці авіакомпаній. Так, за її словами – це варикоз.

Такими подробицями бортпровідниця поділилася на особистій сторінці в Tik Tok. Дівчина зазначила, що через цю хвороби вони з колегами часто звертаються по медичну допомогу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Варикоз – найчастіша хвороба у стюардес, адже ми постійно на ногах. Звичайно, є рішення – протиемболічні панчохи. Проте, ніхто їх не носить. Тому бортпровідниці часто звертаються по медичну допомогу", – заявила вона.

Крім того, стюардеси часто стикаються з такими проблемами, як сухість шкіри, недосип і кровотечі з носа через сухе повітря на борту. Також під час постійних перельотів члени екіпажу піддаються радіації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса на ім'я Рушана виклала відео в TikTok, де поділилася кількома способами, як допомогти пасажирам літака з закладеними вухами.