Поради туристам: як не стати жертвою туроператорів

Туристичні агентства навчилися на хитрощах заробляти на клієнтах гроші.

У рейтингу вказані найбільші фінансові пастки від туроператорів, повідомляє ТСН.

На першому місці опинилися махінації з курсом валют. У туроператора є свій курс, який відрізняється від офіційного. Він на кілька пунктів вище.

За словами президента Української асоціації турагентств Антона Рудича, туроператор заклав інший курс, щоб врахувати ризики.

Туристам радять просити показувати ціни в гривнях. Принаймні в день оплати, ви не будете шукати додаткові суми на те, щоб подорож нарешті викупити і відпочити.

На другому місці - медстрахування. За словами керівника відділу турстрахування Олени Дяченка, стандартний поліс повинен покривати амбулаторну допомогу, швидку допомогу, стоматологію і повернення додому. Також існують "золоті" варіанти.

Вам можуть запропонувати один за 70 євроцентів на добу, інший - за 1,4 євро. Але обидві покривають лікування на 30000 євро. Одна страховка може лікувати тільки, наприклад, від нежиті, інша - тільки від тиску. І якщо ваш діагноз не збігається, тоді за лікування ви заплатите самі.

На третій позиції опинилися гарячі тури. "Якщо агентство починає відразу зі знижок говорити - це слабке агентство. Але чим надійніше, більш продуманий оператор, тим малоймовірно, що у нього будуть так занижені ціни", - вважає Рудич.

На четвертому місці - туристичний банкрут. Згідно із законом, який писали ще в кінці минулого століття, якщо туроператор на нулі, турист не може вимагати з нього гроші.

За словами Рудича, діючі закони не захищають туристів. Клієнти не отримають нічого: і в тур не поїдуть, і гроші не повернуть. Зараз в Україні діють близько 3000 туроператорів, агентств в рази більше. Тільки 20% з них є чесними, тобто не приховують свій реальний фінансовий стан, кажуть самі гравці ринку.

Також радять звернути увагу на відповідність номеру готелю, який ви бронюєте. Щоб уникнути непоселення, треба відразу вимагати підтвердження броні. І тільки після цього віддавати кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опублікований топ-6 причин, чому гинуть туристи.