Незвичайні поради, як упакувати багаж перед подорожжю

Є кілька способів, які допоможуть заощадити місце у валізі перед авіаперельотом і не витрачати зайві гроші за багаж.

Свої секрети розкрила експерт з подорожей, бренд-менеджер лондонського аеропорту Станстед Лоїс Робертсон, повідомляє Express.

За її словами, найефективніше дозволить уникнути перевантаження зайвими речами проведення декількох зборів, - якщо збирати речі кілька разів, по ходу справи можна більш свідомо підійти до їх вибору і відсіяти непотрібне.

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"Найкраще, що потрібно зробити - це зібрати речі, а потім знову зібрати речі. Цей метод спонукає вас переглянути ваші початкові варіанти упаковки і подумати, що вам дійсно потрібно мати з собою", - розповідає вона.

Крім того, потрібно упаковувати остаточно багаж ввечері напередодні. Встановлено, що в речах близько 8% місця заповнено киснем, азотом, аргоном і двоокисом вуглецю, і якщо дати їм на ніч побути упакованими, зайве вийде, через що в чемодан можна буде додати трохи додаткових речей.

Відносно способу упаковки речей багато туристів сперечаються, як краще їх збирати, - скочувати або складати.

Однак, досвідчені мандрівники впевнені, що краще комбінувати ці способи, - футболки та сорочки складати навпіл і з рукавами, після чого скочувати. Джинси ж краще тільки складати, але не більше трьох разів, і пакувати їх вертикально, а не горизонтально.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця показала, як хитро можна упакувати в один чемодан речі для чотирьох осіб на тиждень.

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