ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Журнал

Незвичайні поради, як упакувати багаж перед подорожжю

405Читати матеріал російською

Є кілька способів, які допоможуть заощадити місце у валізі перед авіаперельотом і не витрачати зайві гроші за багаж.

Свої секрети розкрила експерт з подорожей, бренд-менеджер лондонського аеропорту Станстед Лоїс Робертсон, повідомляє Express.

За її словами, найефективніше дозволить уникнути перевантаження зайвими речами проведення декількох зборів, - якщо збирати речі кілька разів, по ходу справи можна більш свідомо підійти до їх вибору і відсіяти непотрібне.

Читайте також, як заощадити тисячі при плануванні відпустки.

Незвичайні поради, як упакувати багаж перед подорожжю

"Найкраще, що потрібно зробити - це зібрати речі, а потім знову зібрати речі. Цей метод спонукає вас переглянути ваші початкові варіанти упаковки і подумати, що вам дійсно потрібно мати з собою", - розповідає вона.

Крім того, потрібно упаковувати остаточно багаж ввечері напередодні. Встановлено, що в речах близько 8% місця заповнено киснем, азотом, аргоном і двоокисом вуглецю, і якщо дати їм на ніч побути упакованими, зайве вийде, через що в чемодан можна буде додати трохи додаткових речей.

Відносно способу упаковки речей багато туристів сперечаються, як краще їх збирати, - скочувати або складати.

Однак, досвідчені мандрівники впевнені, що краще комбінувати ці способи, - футболки та сорочки складати навпіл і з рукавами, після чого скочувати. Джинси ж краще тільки складати, але не більше трьох разів, і пакувати їх вертикально, а не горизонтально.

Незвичайні поради, як упакувати багаж перед подорожжю

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця показала, як хитро можна упакувати в один чемодан речі для чотирьох осіб на тиждень.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel