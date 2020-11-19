Названо речі, які в жодному разі не можна брати в літак

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
2,2 т.
Названо речі, які не можна брати в літак

Існує список речей, які не можна не лише брати із собою як ручну поклажу, але й здавати в багаж. Наприклад, це манікюрні набори або вибухові речовини.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" назвало список речей, які в жодному разі не можна брати із собою в літак. Деякі з цих предметів можуть стати справжньою зброєю.

Вибухові речовини

Речовини, які горять і вибухають, в жодному разі не можна провозити. Це стосується патронів, пороху, піротехніки, а також зріджених газів.

Ліки

Також заборонено провозити психотропні та наркотичні медичні препарати. Їх можна взяти із собою тільки за наявності рецепта і довідки від лікаря, якщо вони не заборонені в країні ввезення.

Названо речі, які в жодному разі не можна брати в літак
Манікюрні набори

Ножиці та пилочки доведеться залишити в багажному відділенні. Річ у тім, що в ситуації стресу навіть невеликий гострий предмет може стати зброєю.

Рідини

Креми, духи, засоби для волосся та інші рідини, які перевищують об`єм 100 мл, доведеться залишити в багажному відділенні. Загальна кількість рідин на людину теж обмежена, цю інформацію варто уточнювати на сайті конкретної авіалінії.

Названо речі, які в жодному разі не можна брати в літак
Зброя

Якщо на володіння зброєю немає відповідного дозволу, то пістолети, рушниці, автомати, електрошокери доведеться залишити на землі. Також будь-який предмет, що нагадує пістолет або автомат, провезти в ручній поклажі не вийде. Навіть якщо це іграшка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.