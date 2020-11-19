Названо речі, які в жодному разі не можна брати в літак

Існує список речей, які не можна не лише брати із собою як ручну поклажу, але й здавати в багаж. Наприклад, це манікюрні набори або вибухові речовини.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" назвало список речей, які в жодному разі не можна брати із собою в літак. Деякі з цих предметів можуть стати справжньою зброєю.

Речовини, які горять і вибухають, в жодному разі не можна провозити. Це стосується патронів, пороху, піротехніки, а також зріджених газів.

Також заборонено провозити психотропні та наркотичні медичні препарати. Їх можна взяти із собою тільки за наявності рецепта і довідки від лікаря, якщо вони не заборонені в країні ввезення.

Ножиці та пилочки доведеться залишити в багажному відділенні. Річ у тім, що в ситуації стресу навіть невеликий гострий предмет може стати зброєю.

Креми, духи, засоби для волосся та інші рідини, які перевищують об`єм 100 мл, доведеться залишити в багажному відділенні. Загальна кількість рідин на людину теж обмежена, цю інформацію варто уточнювати на сайті конкретної авіалінії.

Якщо на володіння зброєю немає відповідного дозволу, то пістолети, рушниці, автомати, електрошокери доведеться залишити на землі. Також будь-який предмет, що нагадує пістолет або автомат, провезти в ручній поклажі не вийде. Навіть якщо це іграшка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.