Названо найнебезпечніші країни для туристів: Україна потрапила в перелік

Найнебезпечнішими країнами для подорожей за версією туристичної організації International SOS стали Ірак, Афганістан, Сирія, Сомалі та Лівія. Окрім цього, не рекомендується відвідувати північну і центральну частини Синайського півострова в Єгипті.

В перелік найнебезпечніших місць для туристів також увійшла частина України, а саме території Донецької та Луганської областей, де вже 6 років розгортаються військові дії. International SOS опублікувала оновлену карту Travel Risk Map, де всі країни розподілені на 5 категорій. Найнебезпечніші – виділені бордовим, безпечнші – зеленим.

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Також експерти не рекомендують подорожувати в Малі та Південний Судан, західні регіони Конго та на схід Нігерії. Крім цього, слід утриматися від поїздок до Ємену.

Відзначимо, аналітики оцінювали держави з огляду на політичну нестабільність (ймовірність тероризму, мітингів, заворушень і воєн), соціальні хвилювання (включно з релігійним, общинним і етнічним насильством), а також кількість злочинів насильницького характеру та хуліганства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі популярних туристичних країн назвали головні заборони, про які повинні пам'ятати відпочиваючі іноземці. В першу чергу, це стосується поводження з природою і тваринами.