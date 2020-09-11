Названо місце у світі, яке найбільше розчаровує туристів

У мережі виявили одну з найпопулярніших у світі пам'яток, яка найчастіше розчаровує туристів.

Так, найбільшу кількість часу мандрівники витратили на написання відгуків про відвідини Ейфелевої вежі – в цілому у них пішло 402 години (17 діб) на те, щоб 19 303 рази розповісти про свій досвід в категоріях "погано" і "жахливо". Про це свідчать результати дослідження порталу Uswitch, заснованого на аналізі негативних коментарів на туристичному сервісі Tripadvisor.

Наступні позиції в антирейтингу зайняли Колізей (41 година) та Біг-Бен (33 години). Крім того, серед пам'яток, які найбільш розчаровують опинилися піраміди Гізи, статуя Свободи, знак Голлівуду, Сіднейський оперний театр, Тадж-Махал, Берлінська стіна і південний край Гранд-Каньйону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше європейські туристи назвали ідеальну країну для відпочинку. Нею виявилася Іспанія.

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