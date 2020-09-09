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Названо легкий спосіб зменшити вагу валізи

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
3,1 т.
Названо легкий спосіб зменшити вагу валізи

Названо легкий спосіб зменшити вагу валізи. biletik.aero.

Невідомий вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам легкий спосіб зменшити вагу валізи та уникнути переплати за багаж.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами співробітника авіагавані, в першу чергу необхідно звернути увагу на процес збору багажу перед поїздкою. Найкраще ретельно подумати про те, чи дійсно знадобиться в подорожі та чи інша річ.

"Не пакуйте все, що у вас є вдома. А якщо ви з кимось сперечаєтесь з приводу того, брати з собою якусь річ чи ні, то сміливо залишайте її. Наприклад, фен і праска вам не потрібні – в готелях вони є. Тому уникайте таких важких предметів. Таким чином ви зможете заощадити місце у валізі й істотно знизити її остаточну вагу", – заявив він.

Крім того, співробітник аеропорту порадив пасажирам не здавати в багажне відділення ті предмети, без яких вони не зможуть обійтися в разі, якщо валіза або дорожня сумка раптом загубляться.

"Не складайте туди ті речі, без яких не зможете прожити хоча б тиждень. Наприклад, ключі, ліки, ноутбук, телефон", – підсумував вантажник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розповів, чому вони разом з колегами неакуратно працюють з валізами й нерідко змушені їх жбурляти.

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