Названо легкий спосіб зменшити вагу валізи

Невідомий вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам легкий спосіб зменшити вагу валізи та уникнути переплати за багаж.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами співробітника авіагавані, в першу чергу необхідно звернути увагу на процес збору багажу перед поїздкою. Найкраще ретельно подумати про те, чи дійсно знадобиться в подорожі та чи інша річ.

"Не пакуйте все, що у вас є вдома. А якщо ви з кимось сперечаєтесь з приводу того, брати з собою якусь річ чи ні, то сміливо залишайте її. Наприклад, фен і праска вам не потрібні – в готелях вони є. Тому уникайте таких важких предметів. Таким чином ви зможете заощадити місце у валізі й істотно знизити її остаточну вагу", – заявив він.

Крім того, співробітник аеропорту порадив пасажирам не здавати в багажне відділення ті предмети, без яких вони не зможуть обійтися в разі, якщо валіза або дорожня сумка раптом загубляться.

"Не складайте туди ті речі, без яких не зможете прожити хоча б тиждень. Наприклад, ключі, ліки, ноутбук, телефон", – підсумував вантажник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розповів, чому вони разом з колегами неакуратно працюють з валізами й нерідко змушені їх жбурляти.

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