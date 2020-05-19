Названі предмети, які потрібно дезінфікувати в готелі насамперед

Через пандемію коронавірусу правила подорожей сильно зміняться. Зовсім скоро багато країн відкриє кордони для туристів, але їм доведеться бути обережними й стежити за тим, щоб навіть у готельному номері було чисто.

"Рамблер" розповідає, як правильно продезінфікувати кімнату в готелі.

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Чим дезінфікувати

Як повідомляють вчені, коронавірус найкраще вбивають антисептики з вмістом спирту понад 60% або простий спиртовий розчин. У разі, якщо подібних засобів немає під час поїздки, можна обробити поверхні мильним розчином.

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Що дезінфікувати

Коронавірус залишається на всіх поверхнях, до яких торкається людина. Найчастіше це ручки дверей, тому передусім обробіть вхідні двері та ручки з обох боків.

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За статистикою, найбруднішим місцем у готелі вважається техніка. Також обробіть весь посуд і поверхні тумбочок, столів і комодів. Не забудьте про сантехніку: раковину, лійку та важіль душа і обідок унітазу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, більшість курортних готелів України планує відновити свою роботу з 1 червня. Крім того, деякі готелі почали працювати ще 15 травня.

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