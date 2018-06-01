Мозок кролика і полювання на трюфелі: неординарні ідеї для подорожей Європою

Журналісти відомого реаліті-шоу "Заробітчани" Маша Себова, Іра Петькун і Оля Манько поділилися порадами, як небанально провести час в популярних серед мандрівників країнах - Іспанії, Італії та на Мальті.

Маша Себова і Оля Манько

Іспанія

Поборотися в помідорових боях і полоскотати нерви на вуличній кориді

Якщо в Іспанії ви вже насолодилися творіннями Гауді, напилися сангрії, наїлися прохолодного гаспачо, спробували різну іспанську смакоту: такос, буритос і безліч видів паельї, то час відпочивати активно. Ведуча Нового каналу Ольга Манько провела в Іспанії медовий місяць, щоправда, це була не відпустка, а відрядження.

"Я кілька разів відпочивала в Іспанії, але лише після робочої поїздки з командою "Заробітчан" ця країна відкрилася мені по-справжньому, – зізнається журналіст. – Вперше побувала на фестивалі Ла Томатіна. Це щорічне свято, яке проходить в іспанському місті Буньйоль в останній тиждень серпня. Масштабний бій, снаряди в якому – помідори!

ля Томатина

А ще в Іспанії культ биків. Я знала про це й раніше: корида, тореадори – все це передусім асоціюється з країною. Та тепер переконалася на власні очі. Бики задіяні в усіх міських святах. Улюблена забава місцевих – бичачі перегони. Це коли двох-трьох агресивних тварин випускають з вольєра, і вони бігають просто по пішохідних вулицях і площах. А від них тікають усі місцеві. Я сама брала участь у такому дійстві. Це дуже страшно!

Нещодавно захисники тварин провели в Іспанії хвилю протестів проти вуличної кориди. Можливо, скоро цей екстремальний спосіб розваги заборонять.".

Мальта

Спробувати мозок кролика і пірнути в басейн святого Петра

Мальта приваблює туристів, охочих побачити мертве місто Мдіну, прогулятися вуличками портової столиці острова Валетти й позасмагати на незвичайних кам'яних пляжах.

"Моє найприємніше враження про Мальту – це купання у "басейні" святого Петра, – згадує Маша Себова. – Це невеличка бухта, прихована від туристичних очей, неподалік від рибальського селища Марсашлок

Басейн святого Петра

Весь кайф у тому, що можна пірнати у воду незвичайно красивого кольору з висоти кількох метрів. Один місцевий чоловік ходить туди щодня протягом більше 40 років! Мальтієць пірнає у воду й розважає відпочивальників незвичайними сальто й акробатичними прийомами. Виглядає дуже видовищно. На скелях біля басейну щороку він видряпує своє ім'я та рік "Пеле 1985, Пеле 1986...".

Якщо йти пішки від Марсашлока по дорозі до "басейну", можна побачити мальовничі затоки й лагуни з блакитною водою! На Мальті є традиційна страва – запечений кролик. З давніх часів його заведено подавати цілком, разом із головою. Цієї традиції зараз дотримується вже не багато ресторанів. І чесно, кажучи, я хочу швидше попередити про цю особливість, ніж рекомендувати скуштувати такий місцевий делікатес. Виглядає він моторошно.

Є ще кілька речей, яких на Мальті робити не варто. Плисти на острів Гозо, щоб побачити знамениту арку. Нещодавно вона зруйнувалася, не всі про це знають. Така ж доля спіткала й печеру Каліпсо. Ще у деяких путівниках пишуть, що на Гозо є пляж Ramla Bay з рожевим піском. Насправді пісок цегляного кольору".

Італія

Пополювати на трюфелі і переночувати в монастирі

Вдосталь посмакувати піцою, пастою та місцевими винами, погуляти вічним містом, відвідати Колізей, насолодитися оперою у легендарному Ла-Скала – нудьгувати в Італії ніколи. Досвідченим туристам ведучі реаліті "Заробітчани" радять спробувати незвичайні розваги та способи ночівлі.

"У П'ємонті, на півночі Італії, можна сходити на полювання за трюфелями, – радить Маша Себова. – Це найдорожчий гриб у світі. Ціна на ярмарку в цьому сезоні – 500-600 євро за сто грамів! Професію збирача делікатесних грибів передають із покоління в покоління.

збір трюфелів

Між трюфелеманами величезна конкуренція. Їх лише кілька десятків на регіон. Контакти одного з мисливців я знайшла на ярмарку трюфелів, і за 100 євро він узяв мене з собою на пошуки. Це був справжній квест! Але у фіналі я була розчарована. Розраховувала зібрати грибів і після їх продати, щоб заробити на цьому. Але, виявилося, що навіть якщо ти знаходиш дорогоцінний гриб, продати його має право лише власник ділянки лісу, де він виріс. Тож полювання на трюфелі – цікаве дозвілля, але не спосіб заробітку. Ще потрібно врахувати, що трюфель – сезонний гриб. І полювати на нього можна лише восени".

"У Турині я шукала, де б переночувати дешевше, і знайшла цікаве місце, – каже журналіст Нового каналу Ірина Петькун. – В інтернеті мені підказали, що можна залишитися на ніч у монастирі. Якщо хостел у Турині коштує 70-80 євро, то ночівля у черниць обійдеться в рази дешевше. До вартості входять сніданок, ночівля й навіть пральна машина. Головне – дотримуватися кількох правил, про які розкажуть черниці".

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