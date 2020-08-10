МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям

МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон. Слово і Діло

Міністерство охорони здоров’я надало оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як йдеться в повідомленні МОЗ, станом на 7 серпня "червоний" список України розширено до 105 країн. У цю зону повернулися Польща, Нідерланди, Греція (щоб переглянути оновлений список, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, в "зелений" список повернулися Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада. Відзначимо, громадяни, які повертаються з країн "зеленої" зони, не потребують проходження двотижневої самоізоляції.

Водночас по прибуттю на територію України з Бразилії, Бахрейну, Мальдів, Ізраїлю, США, Панами та інших держав “червоної” зони 14-денна ізоляція або тест на COVID-19 є обов’язковими.

Перелік країн "червоної" зони moz.gov.ua

Перелік країн "червоної" зони moz.gov.ua

Перелік країн "червоної" зони moz.gov.ua

Перелік країн "червоної" та "зеленої" зон moz.gov.ua

Перелік країн "зеленої" зони moz.gov.ua

Перелік країн "зеленої" зони moz.gov.ua

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