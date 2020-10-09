МАУ посилила вимоги до маскового режиму на борту літаків

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 12 жовтня оновить заходи безпеки на рейсах. Зокрема, заборонять застосовувати респіратори із клапаном видиху, тому що через нього виділяється матеріал, який може збуджувати інфекційні хвороби.

Як повідомила пресслужба МАУ, також носіння захисних масок стане обов'язковим для всіх пасажирів від шести років. Водночас їх можна не використовувати пасажирам, які мають труднощі з диханням, не пов'язані з COVID-19.

"У цьому разі під час реєстрації або посадки на борт повітряного судна необхідно обов'язково надати відповідну підтверджувальну довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом", –повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

У нових правилах МАУ також вказані такі рекомендації:

соціальна дистанція;

використання антисептиків;

відмова від поїздки в разі хвороби;

онлайн-реєстрація на рейси;

завчасне прибуття в аеропорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Центр управління ризиками авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вирішив тимчасово скасувати рейси в Єреван.