"Відчуєте то, чого раніше не відчували". Український топмандрівник Комаров про місця сили та поїздки в умовах карантину

Пандемія коронавірусу внесла корективи в усі сфери життя – зокрема зачепила і туризм. Так, через обмеження на виїзд за межі України, скасування рейсів і закриті у багатьох країнах кордони чимало українців не зможуть провести свою відпустку в запланованих раніше локаціях.

Однак навіть така серйозна ситуація з вірусом по всьому світу не є перешкодою для того, щоб подорожувати і отримувати нові яскраві емоції. OBOZREVATEL поспілкувався з топовим українським мандрівником, автором програми на 1+1 "Світ навиворіт" Дмитром Комаровим про те, як пандемія вплинула на його роботу, як подорожувати в умовах карантину і які місця знаменитість рекомендує відвідувати в рідній країні.

Дмитро Комаров Пресслужба

— Зараз, коли багато кордонів для українців, як і раніше, закриті, подорожі Україною стали особливо актуальними. Розкажіть про ваші найулюбленіші напрямки.

— Я дуже люблю Карпати. Незалежно від пори року, це завжди порція неймовірних вражень. Взимку в Карпатах можна кататися на лижах, а влітку ходити в походи, купатися в гірських річках, кататися на велосипеді або квадроциклі, сплавлятися, просто милуватися природою і дихати неймовірним повітрям. У Карпатах можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець. Зупинятися можна в готелях, приватних гостинних дворах, а також у місцевих жителів, що набагато цікавіше. Мої найулюбленіші місця в Карпатах – це Буковель, Славське, Драгобрат і Пилипець.

Ще мені подобається Джарилгач. Це коса-острів біля Скадовська, де я часто бував із друзями ще в юнацькому віці. Ми розбивали табір і жили там тижнями у стилі Робінзона Крузо. Пірнали, ловили рапанів, каталися на кайті, насолоджувалися дикою природою.

Нещодавно ми з дружиною були в Одесі, де святкували мій день народження. Гуляли по місту, купалися в морі і пробували колоритну місцеву кухню. Ми орендували машину і каталися околицями. Я непогано знаю Одесу, це одне з моїх улюблених міст.

Дмитро Комаров Пресслужба

— Які місця ви б порекомендували для подорожей з другою половинкою?

— Неважливо, куди ти їдеш зі своєю другою половинкою. Важливим є те, що якщо це дійсно твоя людина, то "рай в курені" буде в будь-якому місці на планеті.

У нас в Україні безліч красивих місць. Джарилгач, наприклад, я якось навіть назвав "українськими Мальдівами" за його красу, і ця назва так і закріпилася за косою-островом. Добре відпочити можна навіть неподалік від Києва. Наприклад, на Київському водосховищі є і хороші бази відпочинку, і місця, де можна зупинитися з наметами. В Житомирській області є гарне місце – Коростишівський кар'єр. З 1850-х років тут видобували граніт, але розробку закінчили, кар'єр затопили. У підсумку вийшло неймовірно красиве рукотворне озеро, оточене лісом, з вражаючими пейзажами, крутим скелястим берегом. Там можна викупатися, зупинитися в наметовому містечку. З'їздити туди з Києва можна навіть одним днем.

Але моя думка, що місце для відпочинку не так важливе, як настрій, ті емоції, які ви переживаєте разом. Неважливо, куди їхати, важливо з ким.

Дмитро Комаров зі своєю дружиною Пресслужба

— Чи є у вас місця сили?

— Місця сили для мене зазвичай пов'язані з горами. В Україні це, звісно, Карпати. Там дуже багато енергетично сильних місць – та сама Говерла, Піп Іван або інші вершини. Звісно ж, місцями сили можна назвати і гірські піки в інших країнах, на які я піднімався. Я ніколи не забуду світанок на Кіліманджаро (5895 м), на Айленд Піку (6189 м) і на болівійській вершині Уайна-Потосі (6088 м), в базовому таборі Евересту, коли перші промені сонця з'являються з-поза гігантської піраміди, найвищої гори на планеті. Недарма навіть у Непалі кажуть, що боги вибрали гори, аби жити на їхніх вершинах. Коли ти піднімаєшся весь знесилений, вичавлений, як лимон, і здається, що не можеш далі зробити крок, якщо увімкнути волю, то активуються внутрішні резерви, і ти знову можеш іти. У такі моменти ти розумієш, що меж розвитку фізичних можливостей просто не існує.

Дмитро Комаров Пресслужба

— Де ви плануєте відпочивати цього літа?

— Цього літа, незважаючи на ситуацію, у нас дуже багато робочих планів. Тому відпочинок буде тільки короткостроковим, і він проходитиме в Україні.

У нашій країні є багато цікавих місць, які входять до нашого списку бажань. Нещодавно моя дружина їздила в подорож по Херсонській області та розповіла мені про неймовірні Олешківські піски та інші красиві місця. З'явилося бажання поїхати туди особисто. Також, як я вже не раз казав, обожнюю "українські Мальдіви" – острів Джариглач неподалік від Скадовська. Із задоволенням з'їздив би туди на кілька днів із наметами. Але все це залежить від наявності вільного часу. Якщо є буквально один вільний день, то ми із задоволенням поїдемо в Чернігів, Житомир або на Київське водосховище, де багато мальовничих місць.

Дмитро Комаров Пресслужба

Якщо ж ітиметься про повноцінну відпустку, то тут вибір для мене очевидний – це українські Карпати. Коли дозволить погода і буде час, я дуже хочу поїхати туди авто, поїздити по нетуристичних дорогах, дослідити гірські маршрути, піднятися на літній Драгобрат, бо я був там тільки взимку і навесні, а влітку – ще ні, подихати найчистішим повітрям і насолодитися енергією гір.

— Дайте кілька порад для подорожей Україною.

— Я рекомендую випробувати те, що ви ще не відчували. Спробуйте кардинально змінити формат і підхід до відпочинку. Якщо ви зазвичай їздите на вихідні до Львова чи Одеси, то спробуйте взяти намет, спальник і легкий набір похідного посуду, і відкрити для себе абсолютно новий вид відпочинку.

Ті, хто подорожує, чудово знають, що ціна номеру в готелі прямо пропорційна панорамі, яка відкривається з вікон. Якщо балкон виходить на море, то це найдорожчий номер, якщо на красивий парк – то це теж дуже недешева опція. А якщо балкон виходить на задній двір або будівництво, то це найдешевші номери. Так ось, подорожуючи з наметом, ви можете самі для себе вибирати найкращий "балкон" і неймовірний краєвид, бо поставити намет можна будь-де. Навіть у Київській області на березі водосховища дуже багато місць, де на краю високого обриву можна поставити намет і прокинутися з відчуттям захвату від краси навколо.

Дмитро Комаров Пресслужба

Подорожуючи Україною, не забувайте відповідально ставитися до свого здоров'я і природи навколо. Частіше мийте руки, беріть із собою аптечку в подорожі і, відпочиваючи на природі, ставтеся до неї обережно та прибирайте за собою сміття. А якщо розпалюєте багаття, то обов'язково обладнайте для цього спеціальне місце, щоб не влаштувати пожежу.

— Що завжди є в рюкзаку Дмитра Комарова?

— Зручне взуття, термос, комфортний натуральний бавовняний одяг – якщо я їду у спекотні країни, або дуже теплий; з сучасними технологіями, мембранами – якщо я їду в холодні місця. Завжди є ніж, компас, паперова карта країни. Незважаючи на наявність гугл-карти, я завжди беру її з собою, бо дуже люблю ввечері подивитися на паперову карту і скласти маршрут по-старому. І, звісно ж, мій талісман – український прапор, який подорожує зі мною вже більш ніж 15 років і побував у всіх моїх експедиціях.

Що потрібно брати в подорож: поради Комарова Пресслужба

Зазначимо, раніше Дмитро Комаров уже озвучував рекомендації для українців стосовно подорожей рідною країною. Зокрема, він вважає, що надзвичайно пощастило жителям Житомирщини, адже тут, за його словами, справжня краса.

"На літо – чудова альтернатива скеледромам у приміщеннях", – зауважив Дмитро.

Крім цього, він зазначив, що тут ще й пейзаж, "від якого мурашки".

"Високий скелястий берег підноситься над річкою Тетерів, а навколо – дуже старий ліс, буквально випромінює силу. І повітря, яким просто не можеш надихатися. Є чудові майданчики, де можна провести вихідні в наметі", – поділився враженнями ведучий.

Нагадаємо, Діма Комаров у 2019 році таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками". Пізніше стали відомі подробиці весілля Дмитра та Олександри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразі українці можуть в'їхати у 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.