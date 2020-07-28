Коли українці зможуть вільно подорожувати в ЄС: Стефанішина дала відповідь

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, коли українці зможуть знову вільно подорожувати в країни ЄС по безвізу.

За її словами, діалог між Україною та Європою не завершиться в найближчий місяць, проте очікувати полегшення карантинних заходів в ЄС можна вже восени. Про це йшлося в інтерв'ю Стефанішиної виданню "Сегодня".

"Цей діалог, на жаль, не швидкий. Є свобода пересування всередині Шенгену. Там статистичні показники справді дуже різні. У деяких країнах вони навіть вищі, ніж в Україні. Але коли йдеться про в'їзд на територію ЄС із третіх країн, рекомендації Єврокомісії дуже жорсткі. Слід сказати, що це не політичне, а суто епідеміологічне питання", – вказала віцепрем'єрка.

Стефанішина розповіла, коли українці зможуть вільно подорожувати в ЄС Сегодня

Також вона додала, що про повноцінне відкриття кордонів можна буде говорити, коли в Україні істотно знизиться захворюваність COVID-19.

"Ми постійно координуюємося з ЄС. Коли показники захворюваності знизяться, тоді будемо говорити про відкриття кордонів. Водночас Єврокомісія дала рекомендації, за якими кожна країна-член ЄС може ухвалювати рішення окремо. Позитивно сприймається те, що в Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу", – додала Стефанішина.

Вона підкреслила, що обмеження, пов'язані з коронавірусом, і безвіз – це різні питання.

"Безвіз – це політичне рішення, і до нього питань немає. Безвіз нікуди не зникне. Думаю, з вересня можна буде говорити про більш активний діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі спалаху коронавірусу. Тому полегшення очікуються орієнтовно восени", – підсумувала віцепрем'єрка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада Європейського Союзу затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей. Також наголошується, що країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.