Їжа на борту літака підвищує ризик зараження COVID-19, – вчені

Американські вчені розповіли, чим небезпечна їжа на борту літака.

За їхніми словами, саме вона підвищує ризик зараження COVID-19, пише "The Washington Post".

Так, експерти вивчили шляхи передачі коронавірусу під час перельотів і з'ясували, що вживання їжі на борту підвищує шанси підхопити або поширити інфекцію.

При організованому харчуванні ймовірність заразитися більше, так як всі пасажири одночасно знімають маски, тому безпечніше буде приносити їжу з собою.

Фахівець з інфекційних захворювань з Університету Алабами Девід Фрідман (David Freedman) розповів, що в разі якщо пасажири будуть харчуватися самостійно, вони скоротять взаємодію з бортпровідниками і зможуть приймати їжу, поки на інших надягнуті маски.

Він зазначив, що хорошим варіантом було б, якби люди домовлялися між собою і вживали смаколики по черзі.

"Час зняття маски можна обмежити 10 хвилинами, не допускаючи того, щоб ті, хто сидять по сусідству, одночасно опинилися без захисту", – зазначив Девід Фрідман.

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