Івлєєва орендувала для себе безлюдний острів: з якими проблемами зіткнулась зірка "Орла і Решки"

Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Дівчата" Анастасія Івлєєва у одному з випусків проєкту орендувала для себе цілий безлюдний острів поблизу Занзібара і поділилася досвідом.

За словами блогерки, під час проживання на острові вона відчула себе Робінзоном Крузо і зіткнулася з низкою проблем. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

"Мій острів – частина коралового рифу, який мільйони років тому виступив з води і густо поріс екзотичними рослинами. Зараз це заповідник під суворим наглядом. Щоб на його утримання вистачало коштів, занзібарці створили на острові еко-готель з семи бунгало. Воду тут використовують дощову, електроенергія – від сонячних батарей. А всі будівлі зроблені з природніх матеріалів", – розповіла Івлєєва.

Згодом виявилося, що у її будиночку немає дверей та двох стін. Щоб помитися, потрібно накачати воду спеціальним пристроєм та почекати, доки вона прогріється на сонці. Туалет теж незвичайний: замість того, щоб змивати воду, потрібно засипати туди землю.

"Я була шокована. Це такі непідкупні емоції, адже боюся всіх комах і взагалі всього живого, що можливо зустріти на острові. Але у цієї історії є свої переваги. Пожити повністю серед природи, у джунглях, відчути себе Робінзоном Крузо – це ж круто", – додала вона.

Також ведучій пощастило спробувати оригінальну розвагу на острові – нічне сафарі. Івлєєва познайомилася з екзотичними представниками африканської флори та фауни.

Детальніше про пригоди ведучих "Орла і Решки" на Занзібарі дивіться у суботу, 14 листопада, на Новому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Юлія Коваль піднялася на єдиний у світі содовий вулкан, який до того ж є активним. Він розташований у Танзанії, куди вони з колегою, Анастасією Івлєєвою, вирушили на вікенд.