Греція ввела додатковий збір для туристів: за що доведеться доплачувати.

Греція почала стягувати додатковий збір з іноземних туристів в розмірі 20 євро. Він спрямований на оплату медичних послуг, які мандрівники отримують під час перебування в країні.

Про це повідомляє видання Greek Reporter. За словами інсайдерів, дана ініціатива вводиться вперше, оскільки раніше туристи не платили за медичне обслуговування в Греції, за винятком випадків госпіталізації.

В кінці липня міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило, що з цього моменту збір буде стягуватися з усіх іноземних мандрівників, які звертаються в медичні центри, регіональні клініки та амбулаторії лікарні.

Греція ввела додатковий збір для туристів: за що доведеться доплачувати (Фото – aqua-marine.org)

Також зобов'язані платити й ті туристи, які будуть користуватися послугами швидкої медичної допомоги. Додаткові збори будуть стягуватися й з тих, хто потребує аналізів крові та інших типів обстежень, відповідно до тарифів, встановлених національною системою охорони здоров'я Греції.

До речі, нові збори також будуть поширюватися не тільки на туристів, а й на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЄС затвердив список країн, з яких дозволений в'їзд: Україна в нього не потрапила.