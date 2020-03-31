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31 березня • оновлено в 15:04
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Головний символ Нью-Йорка загорівся червоним кольором на знак подяки медикам: приголомшливе відео

1.7т
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Один із найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка – 102-поверховий Empire State Building – підсвітили білим і червоним кольорами на знак подяки медикам, які борються з коронавірусом.

Про це повідомляє CBS NEWS.

Empire State Building

Empire State Building

pinterest.com

"Верхівка одного з найвідоміших хмарочосів Нью-ЙоркаEmpire State Buildingбула підсвічена червоним і білим кольорами, які нагадують колір сирени. Так віддається шана медикам, які протистоять коронавірусу",йдеться в повідомленні.

"Ми ніколи не перестанемо світити для вас",запевняє офіційний Twitter-канал хмарочосу.

Empire State Building

Empire State Building

Кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в спорожнілій через карантин столиці Чилі трапився курйоз з пумою. Тварина розгулювала посеред Сантьяго в пошуках їжі.

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Автор
Анна Міхно
Місце
США Нью Йорк
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Julius Evola
Julius Evola
Красавцы, не то что погань чубатая
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