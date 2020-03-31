Головний символ Нью-Йорка загорівся червоним кольором на знак подяки медикам: приголомшливе відео

Один із найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка – 102-поверховий Empire State Building – підсвітили білим і червоним кольорами на знак подяки медикам, які борються з коронавірусом.
Про це повідомляє CBS NEWS.
Empire State Building
pinterest.com
"Верхівка одного з найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка – Empire State Building – була підсвічена червоним і білим кольорами, які нагадують колір сирени. Так віддається шана медикам, які протистоять коронавірусу", – йдеться в повідомленні.
The heart of New York is beating strong. ❤️- Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 29, 2020
Our lights will shine in a dynamic heartbeat from 9-10PM tonight in support of the " @FOXTV Presents the @iHeartRadio Living Room Concert for America." pic.twitter.com/woOhzoc1p0
"Ми ніколи не перестанемо світити для вас", – запевняє офіційний Twitter-канал хмарочосу.
Empire State Building
Кадр із відео
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