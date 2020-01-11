"Ганяли, як худобу": українець, який застряг в Італії, розповів подробиці НП

Стало відомо про нелюдське ставлення до 160 українців, які застрягли в аеропорту Неаполя 8 січня.

Про це розповів один із пасажирів, якого звати Антон Сохненко, передає "Інформатор". За його словами, він мав летіти до Києва з Риму 8 січня рейсом EG235.

"Про скасування рейсу ми дізналися вже в аеропорту. Зтелефонувалися з представниками авіакомпанії Ernest – нам запропонували інші рейси, зокрема й із Неаполя. Запевнили, що виліт відбудеться, а потім відшкодують всі транспортні витрати до Неаполя", – повідомив Антон.

Він стверджує, що в аеропорту Неаполя були пасажири, які приїхали з інших міст, де також були скасовані рейси. Спершу виліт з Неаполя мав відбудутися о 15:00, проте незабаром на табло висвітилася інформація, що відправлення перенесли на 16:40.

Новини У Bellingcat назвали головну відмінність аварії літака МАУ і рейсу MH17

"Приблизно о 15:00 пройшли чекін, здали багаж, поставили печатку на митниці, стояли вже біля гейта! Вже біля виходу нам повідомили що виліт перенесли на 17:10. Близько 17:00 нам повідомили, що літак буде завтра, попросили покинути гейт і забрати багаж", - продовжив розповідь про поневіряння Сохненко. Причому вже проставлені на митному контролі штампи про виїзд в паспортах просто закреслювали ручкою.

За словами пасажира, єдиною людиною, яка допомагала українцям, був Генконсул Віктор Гамоцкій. "Упевнений, що наданий готель для ночівлі це його заслуга", - розповів Антон.

Однак чекати готелю довелося довго. Пасажири сиділи в аеропорту до 21.30. Після цього їх відвезли в готель Novotel. Втім, деякі з людей транспорту не дочекалися, і поїхали шукати місце для ночівлі самостійно. Окремо Антон зазначає, що крім консула з ними знаходилися двоє співробітників аеропорту. А ось представника авіакомпанії Ernest в аеропорту не було.

"О 08:40 вийшли на гейт (деякі пасажири стверджували, що бачили літак авіаліній Ernest, до якого підвозили сумки). Реєстрацію пройшли чоловік 10і працівники повідомили, що гейт заблокований, а виліт затримується", - продовжив Антон.

Вже ближче до полудня співробітники аеропорту спробували повернути пройшли реєстрацію відірвані корінці квитків. "Уже половину роздали, але один з цих десятьох побачив в комп'ютері на стійці, що тим, кому віддають корінці, ставлять зняття з рейсу. Миттю все повернули назад", - розповів Антон Сохненко.

Ще через годину люди нарешті завантажилися в автобуси - людей повезли "на коло пошани". За словами все того ж Антона Сохненко людей привезли до літака Албанських авіаліній. Але з автобуса нікого так і не випустили, а через п'ять хвилин всіх і зовсім повернули назад. "Як тільки ми вийшли з автобуса, відразу прийшло всім, у кого зареєстрована пошта, повідомлення, що наш рейс EG275 2020-01-10 скасований. На злітну смугу почали витягати літак авіаліній Ernest, який через хвилин 20-30 благополучно полетів" , - завершив розповідь Антон.

Він упевнений, що це було сплановано спеціально, щоб потім скасувати рейс, адже з квитками на руках у пасажирів цього не можна було зробити. Причому через все вищеописане проходили в тому числі літні люди, батьки з дітьми, в тому числі і з грудними. "Дуже шкода хлопця на інвалідному візку, якого два рази завантажували і вивантажували з літака. Шкода, що як з худобою, ганяли туди-сюди", - підвів підсумок Антон Сохненко.

Також він розповів, що італійські поліцейські лаялися на українців, коли заганяли людей з вулиці в аеропорт. Чим закінчиться ця історія - поки невідомо. Антон зі своєю дівчиною, а також ще чотири людини відправилися назад в Рим в надії знайти відповідний рейс додому. "Як справи йдуть у інших пасажирів мені невідомо", - зазначив Антон.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в кінці грудня сотні українців не могли перетнути польсько-український кордон, стоячи в кілометрових чергах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!